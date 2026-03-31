Un juge se dresse contre Trump et contrecarre ses plans

AFP Agence France-Presse
Un juge fédéral américain a bloqué mardi l'arrêt du financement par l'Etat des réseaux de radios et de télévisions publiques, NPR et PBS, décidé par décret par Donald Trump.
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Le 1er mai dernier, le président a pris un décret ordonnant de «cesser le financement fédéral de NPR et de PBS», accusés par la Maison Blanche de relayer «la propagande de gauche avec l'argent des contribuables».
Saisi par les deux réseaux publics, un juge fédéral du district de Columbia a jugé que le décret était inapplicable car il violait le premier amendement de la Constitution américaine – celui qui protège la liberté d'expression.
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