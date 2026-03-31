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Financement des radios et TV
Un juge se dresse contre Trump et contrecarre ses plans

Un juge fédéral américain a bloqué un décret de Donald Trump du 1er mai 2025, visant à couper le financement des radios et télévisions publiques NPR et PBS, invoquant une violation du premier amendement.
Publié: il y a 39 minutes
Un juge fédéral américain a bloqué un décret de Donald Trump, visant à couper le financement des radios et télévisions publiques.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Un juge fédéral américain a bloqué mardi l'arrêt du financement par l'Etat des réseaux de radios et de télévisions publiques, NPR et PBS, décidé par décret par Donald Trump.

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Le 1er mai dernier, le président a pris un décret ordonnant de «cesser le financement fédéral de NPR et de PBS», accusés par la Maison Blanche de relayer «la propagande de gauche avec l'argent des contribuables».

Saisi par les deux réseaux publics, un juge fédéral du district de Columbia a jugé que le décret était inapplicable car il violait le premier amendement de la Constitution américaine – celui qui protège la liberté d'expression.


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