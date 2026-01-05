DE
Armé d'un marteau
Un homme arrêté pour avoir tenté de pénétrer dans la maison de JD Vance

Le 4 janvier, un individu a tenté de s'introduire dans la maison de JD Vance, en Ohio. Les services secrets sont rapidement intervenus et l'homme a été remis à la police de Cincinnati.
Publié: il y a 51 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 24 minutes
Un homme a tenté de s'introduire dans la maison de JD Vance.
Un homme a été arrêté lundi après avoir brisé des vitres de la résidence privée de JD Vance, en Ohio, dans le nord des Etats-Unis, ont annoncé les autorités américaines. Le vice-président américain n'était pas sur place au moment de l'incident.

«De ce que je comprends, une personne folle a tenté de s'introduire chez nous en cassant les fenêtres à coups de marteau», a écrit JD Vance sur X. «Je suis reconnaissant au Secret Service et à la police de Cincinnati pour leur réaction rapide. Nous n'étions pas chez nous puisque nous étions déjà rentrés à Washington», a-t-il souligné.

Appréhendé rapidement

Le Secret Service, chargé de la protection des hautes personnalités politiques américaines, a précisé qu'il s'agissait d'un homme. Il a été appréhendé peu après minuit par ses agents affectés à la surveillance de la résidence personnelle du vice-président.

Il a été «arrêté pour avoir causé des dégâts, y compris en brisant des fenêtres» du bâtiment, puis été remis à la police de Cincinnati, a ajouté le Secret Service dans un communiqué. «La résidence était inoccupée au moment de l'incident», confirme le texte.

