Une cour d'appel fédérale a rejeté la nomination d'Alina Habba, ancienne avocate de Trump, au poste de procureur fédéral du New Jersey. Cette décision souligne les difficultés de l'administration Trump à nommer des procureurs sans l'approbation du Sénat.

Une ancienne avocate de Trump déboutée par la justice

Une cour d'appel fédérale a retoqué lundi la nomination d'une ancienne avocate de Donald Trump au poste de procureur fédéral du New Jersey, un poste-clé du ministère de la Justice.

«Les citoyens du New Jersey et les honnêtes employés du bureau du procureur des Etats-Unis méritent une certaine clarté et stabilité», ont estimé les trois juges de la cour d'appel du New Jersey, dans une décision consultée par l'AFP.

Avocate personnelle du président depuis 2022, puis conseillère du président après son retour à la Maison Blanche en janvier, Alina Habba, 41 ans, avait été nommée en mars au poste de procureur fédéral par intérim du New Jersey malgré son inexpérience en droit pénal et sans avoir reçu l'approbation du Sénat.

Un nouveau revers judiciaire

En juillet, un tribunal du New Jersey avait refusé de prolonger son intérim (de 120 jours) et nommé à sa place une magistrate chevronnée. Mais la ministre de la Justice Pam Bondy, également ex-avocate de Donald Trump, avait confirmé Alina Habba à son poste. Cette décision est un nouveau revers judiciaire pour le milliardaire. La semaine dernière, une juge fédérale avait déjà annulé les inculpations, téléguidées par ce dernier, contre l'ex-directeur du FBI James Comey et la procureure générale de l'Etat de New York, Letitia James.

La magistrate avait invalidé la nomination de Lindsey Halligan, procureure désignée pour engager les poursuites contre les deux hauts responsables. Les deux dossiers avaient en conséquence été abandonnés. L'administration Trump est engagée dans un bras de fer permanent avec l'institution judiciaire. Ces derniers mois, des tribunaux ont ainsi rejeté les nominations de procureurs fédéraux en Californie et dans le Nevada.

Les procureurs fédéraux sont censés être nommés par le président après confirmation par le Sénat. Mais des lois permettent des nominations temporaires, sans le feu vert sénatorial. «Il est évident que l'administration actuelle a été frustrée par certains des obstacles juridiques et politiques pour mettre en place ses candidats», constate l'arrêt de la cour d'appel.