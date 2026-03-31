A Washington, des passants affluent pour poser sur des toilettes dorées, une œuvre satirique visant Donald Trump. Installée près de la Maison Blanche, elle tourne en dérision ses rénovations jugées ostentatoires depuis son retour en 2025.

Les toilettes dorées de Trump attirent des foules de curieux

Les toilettes dorées de Trump attirent des foules de curieux

AFP Agence France-Presse

A Washington, Nancy Chase attend patiemment de se faire photographier sur «Un trône digne d'un roi», des toilettes dorées conçues par un collectif d'artistes pour se moquer des rénovations rutilantes de Donald Trump à la Maison Blanche.

«Je suis venue à Washington pour prendre cette photo car je déteste Trump», affirme à l'AFP cette retraitée venue de l'Etat voisin de Virginie. «Nous devons manifester (contre le président américain) par tous les moyens possibles, car nous avons très peu de pouvoir individuellement», ajoute-t-elle dans la file où patientent mardi une dizaine de curieux. Cette oeuvre satirique a été installée sur le National Mall, lieu touristique de la capitale américaine à deux pas de la Maison Blanche, pour tourner en dérision les travaux qui y sont menés par le président républicain friand de dorures en tout genre.

«A une époque marquée par des divisions sans précédent, l'escalade des conflits et des turbulences économiques, le président Trump s'est concentré sur ce qui comptait vraiment: la rénovation de la salle de bain Lincoln à la Maison Blanche», peut-on lire sur des plaques en bronze apposées sur la statue. Donald Trump s'était enorgueilli sur son réseau Truth Social en octobre d'avoir rénové cet espace qui porte le nom de son illustre prédécesseur républicain Abraham Lincoln.

Depuis son retour au pouvoir en 2025, le magnat de l'immobilier s'est lancé dans de nombreux chantiers destinés à imprimer sa marque sur la Maison Blanche, dont une monumentale salle de bal. «Je l'ai faite en marbre noir et blanc poli. Ca fonctionne très bien pour l'époque d'Abraham Lincoln et pourrait même correspondre au marbre d'origine», avait expliqué le chef de l'Etat, grand adepte du marbre et du doré.

«Il faut absolument se moquer du président»

William Hoker a lui enfourché son vélo pour découvrir ces toilettes, visiblement peintes à la bombe dorée à la différence des WC en or massif de l'artiste Maurizio Cattelan, une oeuvre baptisée «America» volée dans un château anglais en 2019.

«Je voulais voir la statue avant qu'elle ne disparaisse et je trouve qu'elle incarne parfaitement le type à la Maison Blanche, c'est juste un étalage de vulgarité», dit ce retraité de 69 ans, qui s'étonne du fait que le gouvernement ne l'ait toujours pas retiré. «Je pense qu'il faut absolument se moquer du président (...) j'imagine que cela (la statue, ndlr.) l'agace, j'espère que c'est le cas car c'est le but de tout ça, il nous agace tous», ajoute à ses côtés son ami Steve Toulotte.

A l'origine de cette oeuvre, on retrouve le groupe d'artistes anonymes baptisé «Secret Handshake» (Poignée de mains secrète). Le collectif a installé plusieurs sculptures politiques ces derniers mois dans la capitale, dont l'une montrant Donald Trump et le criminel sexuel Jeffrey Epstein se tenant par la main. Toutes ont rapidement disparu.

«J'ai une collection de toutes les oeuvres d'art de ce groupe, j'adore leur humour», s'esclaffe Jody Wensink, son casque de vélo toujours sur la tête. Selon elle, le président américain «détruit la Maison Blanche, il appose son nom sur tout Washington, c'est répugnant». Ces oeuvres permettent donc de «mettre un peu de légèreté dans la journée».







