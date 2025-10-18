La porte-parole de Trump, Karoline Leavitt, fait actuellement beaucoup parler d'elle à cause d'une réponse cinglante à la question d'un journaliste. Au lieu de répondre à la question, elle lui a adressé un drôle de message.

La porte-parole de Trump crache son venin sur un journaliste

1/4 Karoline Leavitt s'est permis de répondre grossièrement à la question d'un journaliste. Photo: AP

Janine Enderli

Si l'on regarde les apparitions de la porte-parole médiatique de Trump, Karoline Leavitt, on remarque rapidement que l'Américaine traite rarement les questions critiques avec délicatesse.

A la suite de l'annonce, par la Maison Blanche, d'un sommet entre Poutine et Trump à Budapest, un journaliste du HuffPost a demandé à la porte-parole qui avait choisi le lieu du sommet. Karoline Leavitt lui a simplement répondu: «C'est ta mère qui l'a choisi.» Le directeur de la communication de la Maison Blanche, Steven Cheung, a ajouté, une minute plus tard, de manière beaucoup plus concise: «Ta mère».

«Un gratte-papier de gauche que personne ne prend au sérieux»

Lorsque le journaliste lui a demandé si elle trouvait la réponse drôle, Karoline Leavitt a répondu encore plus crûment. «Je trouve ça drôle que vous vous considériez comme un journal.» Elle a ensuite qualifié le journaliste de «gratte-papier de gauche que personne ne prend au sérieux» et lui a demandé de ne plus poser de questions, arguant que celles-ci étaient biaisées. Un autre porte-parole a décrit le journaliste du Huffpost de «porte-parole des démocrates de l'opposition».

La question du journaliste a été motivée par le choix controversé de Budapest comme lieu du sommet entre Poutine et Trump. En effet, le gouvernement ukrainien considère la capitale hongroise avec scepticisme, car un accord y a été signé en 1994, au sein duquel l'Ukraine renonçait à l'arme nucléaire en échange de garanties de sécurité.

Pourquoi Budapest est-elle controversée?

Ces garanties de sécurité ont été rompues par la Russie lors de l'annexion de la Crimée en 2014. Entre-temps, les préparatifs du sommet en Hongrie sont en cours. En raison des sanctions de l'UE et d'un mandat d'arrêt international contre le président russe, des doutes sont rapidement apparus quant à la possibilité pour Poutine de se rendre à Budapest pour y rencontrer Donald Trump. Le président hongrois Viktor Orban a toutefois déjà annoncé que cela serait possible.

Poutine devrait également échapper à une arrestation. En effet, la Hongrie était un Etat membre du Statut de Rome et donc de la Cour pénale internationale (CPI), mais elle a résilié sa participation en avril 2025.