Le président américain Donald Trump et le chef du Kremlin, Vladimir Poutine, doivent se rencontrer à Budapest dans environ deux semaines. Le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, a de nouveau commenté le choix du lieu, en taclant l'UE.

Viktor Orban tacle l'UE avant le sommet de Trump et Poutine à Budapest

1/4 Viktor Orban a déclaré samedi que l'UE s'était isolée des efforts de paix. Son pays serait le seul en Europe où la paix est possible. Photo: AFP

Janine Enderli

Les préparatifs vont bon train. Dans environ deux semaines, le président américain Donald Trump et le chef du Kremlin Vladimir Poutine doivent se rencontrer à Budapest, la capitale hongroise.

Le lieu du sommet dans un pays de l'UE en a surpris plus d'un, car un mandat d'arrêt international a été lancé contre Poutine pour ses crimes de guerre. De plus, le Premier ministre Viktor Orban a souvent affiché ses positions prorusses et maintient des contacts avec le chef du Kremlin.

Malgré ces controverses, Viktor Orban est convaincu que Budapest est l'endroit idéal pour une telle rencontre. Samedi, il a à nouveau commenté le sommet sur Facebook – et s'en est pris à l'UE.

«Nous n'avons jamais fait la leçon»

«Depuis hier, de nombreuses personnes à travers le monde se demandent et spéculent sur les raisons pour lesquelles la Hongrie accueille les présidents américain et russe. La réponse est simple: nous sommes restés seuls en Europe sur le chemin de la paix», écrit-il.

«Nous n'avons jamais fait la leçon à personne. Nous n'avons jamais fermé les canaux de négociation.» Il est difficile de «convaincre quelqu'un de quelque chose si on ne lui parle pas».

«Bruxelles s'est isolée»

Viktor Orban considère la Hongrie comme «le seul pays où il existe une chance de paix». «Bruxelles s'est isolée, mais nous poursuivons les négociations.» Concernant le mandat d'arrêt contre Poutine, le Premier ministre hongrons a déjà annoncé que son pays ne l'appliquerait pas.

La Commission européenne s'est jusqu'à présent montrée réservée, mais positive à l'annonce de la rencontre. «Nous saluons toute mesure favorisant une paix juste et durable», a déclaré un porte-parole.