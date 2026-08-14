Washington menace l'Iran d'un «isolement économique comme le monde n'en a jamais vu»

Le secrétaire américain au Trésor Scott Bessent a menacé jeudi de soumettre l'Iran à un isolement économique «comme le monde n'en a jamais vu», avec de nouvelles mesures attendues «la semaine prochaine», en plus du blocus dans le détroit d'Ormuz, stratégique pour le commerce mondial d'hydrocarbures.

«Ce sera une combinaison d'un isolement économique comme le monde n'en a jamais vu et de la poursuite du blocus dans le détroit d'Ormuz, qui empêchera quoi que ce soit d'entrer ou de sortir des ports iraniens», a déclaré Scott Bessent sur la chaîne conservatrice Newsmax.

«Restez à l'écoute, d'autres annonces arrivent la semaine prochaine», a-t-il ajouté, sans préciser la nature de ces nouvelles mesures. Le ministre a présenté sa stratégie comme la combinaison de deux leviers, l'asphyxie financière et le blocus physique, citant en comparaison Cuba et le Venezuela: «Le Venezuela s'est immédiatement effondré quand nous avons imposé le blocus», s'est-il félicité.

Ce durcissement tranche avec les propos tenus par le même Scott Bessent le 4 août, quand il évoquait sur CNBC un possible accord avec Téhéran «aujourd'hui ou demain» pour rouvrir le détroit d'Ormuz. Ces déclarations avaient fait grimper Wall Street et chuter les cours du pétrole.

Source: AFP