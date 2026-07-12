Trois postes-frontières et une plateforme pétrolière offshore attaqués au Koweït
Le ministère de la Défense du Koweït a annoncé dimanche que trois postes-frontières et une plateforme pétrolière offshore avaient été attaqués lors d'un nouvel échange de frappes entre l'Iran et les Etats-Unis, faisant un blessé et des dégâts.
«Trois postes-frontières dans le nord du pays ont été la cible d'une attaque lâche, occasionnant des dégâts matériels», a déclaré le ministère dans un communiqué, sans préciser l'origine de l'attaque et en ajoutant «qu'une plateforme de forage offshore appartenant à la Kuwait Oil Company (...) a été prise pour cible par un drone hostile, blessant un employé et provoquant des dégâts matériels».
Source: AFP
Un mort, deux blessés dans les attaques sur le sud de l'Iran
Un employé des télécommunications a été tué et deux autres blessés dans des attaques sur la province de Hormozgan qui borde le Golfe au sud de l'Iran, a rapporté un média d'Etat, après la reprise des hostilités entre Téhéran et Washington.
«Après l'attaque de l'ennemi sur Farur, à Bandar Lengeh, un employé de l'entreprise nationale de télécommunications a été tué dans l'exercice de ses fonctions et deux de ses collègues ont été blessés», a indiqué l'agence de presse iranienne Irna.
Source: AFP
Des projectiles ont touché l'île de Qeshm, au large de l'Iran
Une dizaine de projectiles ont frappé dimanche l'île iranienne de Qeshm, située dans le stratégique détroit d'Ormuz, a annoncé un média d'Etat iranien, après les reprise des hostilités entre Téhéran et Washington.
«Entre 10 et 11 projectiles ennemis ont touché l'île de Qeshm depuis dimanche après-midi», a déclaré Hossein Amir Teymouri, le gouverneur de l'île, à l'agence de presse Irna, ajoutant que «toutes les cibles étaient militaires» et qu'aucune victime n'était à déplorer.
Source: AFP
Le chef de l'ONU exhorte Washington et Téhéran à une reprise des négociations
Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a exhorté dimanche les Etats-Unis et l'Iran à «la plus grande retenue» et à «reprendre d'urgence les négociations», après une nouvelle reprise des hostilités.
«Le Secrétaire général est profondément préoccupé par l'importante escalade et la reprise des confrontations militaires dans le Golfe,» et «appelle toutes les parties à faire preuve de la plus grande retenue» et «à reprendre d'urgence les négociations», a déclaré son porte-parole Stéphane Dujarric dans un communiqué.
L'armée américaine affirme que des navires circulent dans le détroit d'Ormuz
L'armée américaine a affirmé dimanche que le détroit d'Ormuz est «ouvert» et que la circulation des navires «fonctionne», malgré l'annonce faite par l'Iran plus tôt d'une fermeture de cette voie maritime stratégique après une nouvelle reprise des hostilités avec les Etats-Unis.
«Le détroit d'Ormuz est ouvert à tous les navires souhaitant transiter légalement par cette voie navigable internationale», a écrit le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom) sur X. «L'Iran ne contrôle pas le détroit. La circulation fonctionne.»
Source: AFP
Un militaire iranien tué dans les frappes américaines
Les frappes américaines menées dans la nuit de samedi à dimanche contre l'Iran ont coûté la vie à un militaire iranien, ont rapporté les médias locaux.
«Le lieutenant Hamidreza Dehghani, de la marine de l'Armée de la République islamique d'Iran, est tombé en martyr lors de l'attaque criminelle et terroriste perpétrée hier soir par les Etats-Unis contre le port de Jask», situé dans le sud de l'Iran et donnant sur le Golfe, ont indiqué les agences de presse Mehr et Tasnim, citant un responsable local.
Source: AFP
Le Qatar dénonce une «dangereuse escalade»
Le Qatar a condamné dimanche les attaques iraniennes contre son territoire et ses voisins, après les salves de missiles lancées par la République islamique contre plusieurs pays arabes.
«Le Qatar condamne avec la plus grande fermeté les nouvelles attaques menées par la République islamique d'Iran», indique un communiqué de l'émirat du Golfe, qui dénonce également les frappes iraniennes contre la Jordanie, les Emirats arabes unis, Bahreïn, Oman et le Koweït, qualifiées de «dangereuse escalade».
Source: AFP
Onze Indiens à bord du bateau attaqué dans le détroit d'Ormuz, selon Delhi
Onze ressortissants indiens se trouvaient à bord du navire attaqué dans le détroit d'Ormuz, a indiqué dimanche New Delhi, au moment où l'Iran et les Etats-Unis ont repris les hostilités.
«Sur les 11 ressortissants indiens présents à bord, dix ont été secourus à ce stade et un ressortissant indien serait porté disparu», a indiqué le Ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.
Source: AFP
La Jordanie ciblée par trois missiles iraniens, annonce son armée
L'armée jordanienne a annoncé dimanche que trois missiles iraniens étaient tombés sur le territoire du royaume à l'aube, sans faire de victimes, en pleine reprise des hostilités entre l'Iran et les Etats-Unis.
«Trois missiles tirés depuis le territoire iranien sont tombés à l'aube en plusieurs points du royaume, sans faire de victimes. Les dégâts se limitent à des dommages matériels mineurs», a indiqué une source militaire citée dans un communiqué de l'armée.
Source: AFP
Le Koweït dit répondre à des attaques de représailles de l'Iran
Les forces armées du Koweït ont annoncé dimanche être en train de répondre à des attaques aériennes, au moment où l'Iran a lancé des représailles contre ses voisins du Golfe après des frappes américaines contre son territoire.
«L'état-major général de l'armée précise que les bruits d'explosion entendus sont dus à l'intervention des systèmes de défense aérienne qui interceptent des attaques hostiles», a déclaré l'armée dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux.
Source: AFP
L'Iran frappe un deuxième navire qui «violait les règles» dans le détroit d'Ormuz
Les Gardiens de la Révolution, armée idéologique de l'Iran, ont annoncé dimanche avoir frappé un deuxième navire dans le détroit d'Ormuz, après des tirs effectués plus tôt contre un porte-conteneurs qui ont été suivis de frappes de représailles américaines.
Les Gardiens ont frappé «un deuxième navire qui violait les régulations dans le détroit d'Ormuz», ont-ils déclaré dans un communiqué cité par la télévision d'Etat et l'agence Irna, ajoutant avoir aussi attaqué avec des missiles une base américaine au Qatar.
Source: AFP
L'Iran se venge des Etats-Unis: les Emirats frappés, sirènes au Bahreïn, explosions au Qatar
Les Emirats arabes unis faisaient face dimanche à une attaque de missiles iraniens, a annoncé le ministère de la défense. Les autorités de Bahreïn ont activé pour leur part les sirènes d'alerte aérienne et des journalistes de l'AFP au Qatar ont entendu des explosions à Doha, au Qatar.
Ces attaques font suite aux frappes américaines.
A Doha, un journaliste de l'AFP a assisté à des interceptions dans le ciel du sud de la ville. Tous les habitants ont reçu sur leurs téléphones une alerte des autorités leur demandant de rester à l'abri.
Source: AFP
L'Iran ferme le détroit d'Ormuz, les Etats-Unis répliquent par des frappes
L'Iran a annoncé dimanche la fermeture «jusqu'à nouvel ordre» du détroit d'Ormuz après avoir tiré sur un navire qui a été abandonné en flammes par son équipage, et les Etats-Unis ont lancé une série de frappes en représailles, mettant à nouveau à mal le cessez-le-feu théoriquement en vigueur.
«Plusieurs navires ont tenté d'emprunter une route non autorisée et ont ignoré nos avertissements et nos rappels», ont écrit les Gardiens de la Révolution, armée idéologique de l'Iran, dans un communiqué sur Telegram. «Un navire qui avait mis en danger la sécurité maritime en désactivant ses systèmes a été touché par des tirs d'avertissement et arrêté», ont-ils poursuivi.
Selon l'agence de sécurité maritime britannique UKMTO, «l'équipage a abandonné le navire et embarqué sur un canot de sauvetage».
En retour, le Commandement central de l'armée américaine (Centom) a annoncé des frappes contre l'Iran, la troisième série depuis mardi. «L'Iran a fait un mauvais choix. Maintenant ils paient», a écrit sur X le ministre américain de la Défense, Pete Hegseth.
Selon le Centcom, le navire touché par l'Iran est le GFS Galaxy, un porte-conteneurs battant pavillon chypriote. «Un membre d'équipage civil est porté disparu et le navire n'est pas en mesure de poursuivre sa route en raison d'un incendie à bord et de dégâts importants subis par la salle des machines», a-t-il détaillé.
Source: AFP