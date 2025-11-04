DE
FR
«Trump et Cuomo ont la même vision limitée»
2:10
Mamdani voit rouge:«Trump et Cuomo ont la même vision limitée»

Ultime menace la veille de l'élection
Trump jure de punir New York en cas de victoire de Zohran Mamdani

Le démocrate de gauche Zohran Mamdani fait figure de favori à la mairie de New York. Donald Trump, lui, soutient l’ex-démocrate Andrew Cuomo et menace la ville de représailles en cas de victoire de celui qu'il considère comme un «communiste».
Publié: il y a 42 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 5 minutes
Partager
Écouter
1/5
Zohran Mamdani est le grand favori des élections à la mairie de New York.
Photo: imago/MediaPunch
RMS_Portrait_AUTOR_1108.JPG
sda-logo.jpeg
Gabriel Knupfer et ATS Agence télégraphique suisse

A 34 ans, Zohran Mamdani, se profile comme l'un des principaux rivaux de Donald Trump. A la veille du scrutin, le président américain a haussé le ton en menaçant la ville de New York de sanctions si le candidat démocrate remporte la mairie.

«Si le communiste Zohran Mamdani gagne, il est très peu probable que j’accorde à ma ville natale bien-aimée plus que le minimum légal de fonds fédéraux», a-t-il asséné sur sa plateforme Truth Social. Selon lui, avec Zohran Mamdani, «cette ville autrefois si grandiose n’a AUCUNE chance de réussir, ni même de survivre.»

Trump boude le candidat républicain

Donald Trump soutient l’ex-gouverneur démocrate de l'Etat de New York et désormais candidat indépendant Andrew Cuomo. Malgré cela, son rival Zohran Mamdani fait figure de grand favori pour le scrutin de mardi. Le républicain Curtis Sliwa ne semble, lui, pas en mesure de l’emporter.

A lire aussi
A New York, Zohran Mamdani veut libérer la ville de Trump
Municipales le 4 novembre
A New York, Zohran Mamdani veut libérer la ville de Trump
Les candidats pour la mairie de New York s'écharpent dans un duel télévisé
Cuomo contre Mamdani
Les candidats pour la mairie de New York s'écharpent dans un duel télévisé

Pour barrer la route au «communiste» Zohran Mamdani, Trump s'est donc détourné du candidat officiel de son parti: «Un vote pour Sliwa est un vote pour Mamdani», a-t-il affirmé. «Que vous aimiez Andrew Cuomo ou non, vous n’avez pas vraiment le choix. Vous devez voter pour lui et espérer qu’il fasse un travail fantastique.»

Des bus gratuits et des impôts plus élevés

De confession musulmane, Zohran Mamdani fait partie de l'aile le plus à gauche du Parti démocrate. Durant sa campagne, il a notamment promis un plafonnement des loyers, ainsi que la gratuité des bus et de la garde d’enfants. Des mesures qu’il souhaite financer par une hausse des impôts pour les plus riches et les entreprises. Le jeune candidat séduit surtout les électeurs issus de l’immigration et les jeunes générations.

En cas de victoire, Zohran Mamdani deviendrait, à la tête de la plus grande ville des Etats-Unis, l’un des principaux contrepoids au président américain. Les bureaux de vote fermeront mercredi à 3 heures du matin, heure suisse, et les premiers résultats devraient tomber peu après.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Présenté par
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Comment le changement climatique modifie le style des vins
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Présenté par
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
L’installatrice-électricienne a remporté la médaille d’argent grâce à la formation XL, à son coach mental et au soutien de son chef
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Avec vidéo
Présenté par
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Les meilleurs crus pour l’automne
Présenté par
Les meilleurs crus pour l’automne
Ces vins se marient bien avec le gibier
Les meilleurs crus pour l’automne
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus