Le démocrate de gauche Zohran Mamdani fait figure de favori à la mairie de New York. Donald Trump, lui, soutient l’ex-démocrate Andrew Cuomo et menace la ville de représailles en cas de victoire de celui qu'il considère comme un «communiste».

Trump jure de punir New York en cas de victoire de Zohran Mamdani

A 34 ans, Zohran Mamdani, se profile comme l'un des principaux rivaux de Donald Trump. A la veille du scrutin, le président américain a haussé le ton en menaçant la ville de New York de sanctions si le candidat démocrate remporte la mairie.

«Si le communiste Zohran Mamdani gagne, il est très peu probable que j’accorde à ma ville natale bien-aimée plus que le minimum légal de fonds fédéraux», a-t-il asséné sur sa plateforme Truth Social. Selon lui, avec Zohran Mamdani, «cette ville autrefois si grandiose n’a AUCUNE chance de réussir, ni même de survivre.»

Trump boude le candidat républicain

Donald Trump soutient l’ex-gouverneur démocrate de l'Etat de New York et désormais candidat indépendant Andrew Cuomo. Malgré cela, son rival Zohran Mamdani fait figure de grand favori pour le scrutin de mardi. Le républicain Curtis Sliwa ne semble, lui, pas en mesure de l’emporter.

Pour barrer la route au «communiste» Zohran Mamdani, Trump s'est donc détourné du candidat officiel de son parti: «Un vote pour Sliwa est un vote pour Mamdani», a-t-il affirmé. «Que vous aimiez Andrew Cuomo ou non, vous n’avez pas vraiment le choix. Vous devez voter pour lui et espérer qu’il fasse un travail fantastique.»

Des bus gratuits et des impôts plus élevés

De confession musulmane, Zohran Mamdani fait partie de l'aile le plus à gauche du Parti démocrate. Durant sa campagne, il a notamment promis un plafonnement des loyers, ainsi que la gratuité des bus et de la garde d’enfants. Des mesures qu’il souhaite financer par une hausse des impôts pour les plus riches et les entreprises. Le jeune candidat séduit surtout les électeurs issus de l’immigration et les jeunes générations.

En cas de victoire, Zohran Mamdani deviendrait, à la tête de la plus grande ville des Etats-Unis, l’un des principaux contrepoids au président américain. Les bureaux de vote fermeront mercredi à 3 heures du matin, heure suisse, et les premiers résultats devraient tomber peu après.