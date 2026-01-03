Maduro incarcéré dans une prison à New York
Le président vénézuélien déchu a été incarcéré samedi à New York après sa capture par les Etats-Unis. La Maison Blanche diffusé une vidéo de Nicolas Maduro, menotté et en sandales, escorté par des agents dans les locaux de la Drug Enforcement Administration (DEA), l'agence fédérale antidrogue. «Bonsoir, bonne année», entend-on déclarer le président vénézuélien, qui a ensuite été conduit dans une prison fédérale du quartier de Brooklyn.
Nicolas Maduro doit comparaître à une date indéterminée devant un juge de New York, pour répondre notamment de «narcoterrorisme» et importation de cocaïne aux Etats-Unis.
Maduro doit aussi répondre de «crimes contre l'humanité»
«L'illégalité de l'attaque» américaine au Venezuela ne doit pas empêcher que le désormais ex-président Nicolas Maduro réponde des graves violations des droits humains et des crimes contre l'humanité commis par son gouvernement, a estimé une mission des Nations unies samedi.
Cette mission, mandatée depuis 2019 par le Conseil des droits de l'Homme de l'ONU mais qui ne s'exprime pas au nom de l'organisation, souligne dans un communiqué la nécessité de garantir que l'ancien dirigeant vénézuélien rende des comptes sur ces violations, dont des exécutions extrajudiciaires, des disparitions forcées et des tortures.
«Le bilan de longue date du gouvernement Maduro en matière de graves violations des droits humains ne saurait justifier une intervention militaire américaine qui enfreint le droit international», a déclaré Alex Neve, un des membres de cette mission internationale.
«De même, l'illégalité de l'attaque américaine n'atténue en rien la responsabilité évidente des responsables vénézuéliens, y compris de M. Maduro, pour des années de répression et de violence qui constituent des crimes contre l'Humanité. Le peuple vénézuélien exige et mérite des solutions pleinement conformes au droit international», a-t-il ajouté.
La vice-présidente exercera par intérim
Le Cour suprême du Venezuela a ordonné samedi à la vice-présidente Delcy Rodriguez d'assurer l'intérim du pouvoir, après la capture par les Etats-Unis du président Nicolas Maduro.
La chambre constitutionnelle de la Cour a statué «que Rodriguez assume et exerce en tant que responsable toutes les attributions, devoirs et pouvoirs inhérents à la fonction de présidente de la République bolivarienne du Venezuela afin de garantir la continuité administrative et la défense intégrale de la nation».
Les juges n'ont pour le moment pas déclaré M. Maduro définitivement absent, ce qui aurait entraîné la convocation d'élections anticipées dans les 30 jours.
Venezuela: réunion du Conseil de sécurité de l'ONU lundi
Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira lundi matin pour discuter de l'opération américaine de capture du président vénézuélien Nicolas Maduro à Caracas, a indiqué samedi à l'AFP la présidence somalienne du Conseil.
La réunion d'urgence, qui est prévue à 10H00 (15H00 GMT) a été demandée par le Venezuela, requête relayée par la Colombie qui vient d'entrer au Conseil de sécurité, ont précisé des sources diplomatiques.
Cuba appelle l'Amérique latine à «serrer les rangs» face aux Etats-Unis
Le président de Cuba, Miguel Diaz-Canel, a appelé samedi les pays d'Amérique latine à «serrer les rangs» après l'opération militaire des Etats-Unis et l'«enlèvement» du président Nicolas Maduro au Venezuela, un allié de poids de La Havane.
«Peuples d'Amérique, serrons les rangs!», a lancé le président cubain lors d'une manifestation à La Havane, convoquée en toute hâte par le Parti communiste au pouvoir, pour dénoncer «l'agression militaire» de Washington contre le Venezuela.
«Actes criminels pour la paix régionale et mondiale»
Lors de la manifestation, organisée sur une place de la capitale dénommée «tribune anti-impérialiste» et située face à l'ambassade des États-Unis, le président cubain a condamné l'«attaque brutale et perfide» lancée par Washington et «l'inacceptable, vulgaire et barbare enlèvement» de Nicolas Maduro.
«Personne, un minimum informé, ne peut ignorer ni sous-estimer les graves implications de tels actes criminels pour la paix régionale et mondiale», a ajouté le président cubain devant plusieurs milliers de personnes, dont l'ambassadeur du Venezuela à La Havane, Orlando Maneiro.
«Cuba et Venezuela, un seul drapeau!», «A bas l'impérialisme», ont scandé les manifestants, brandissant des drapeaux des deux pays. «Nous n'avons pas peur, nous sommes prêts à faire face à tout ce qui sera nécessaire pour le Venezuela, pour Cuba», a déclaré à l'AFP Yamila Sarduy, 52 ans, une des participantes.
Le chancelier allemand critique Maduro
Le chancelier allemand Friedrich Merz a jugé samedi que le président vénézuélien Nicolas Maduro, capturé par Washington, avait «conduit son pays à la ruine».
Nicolas Maduro a «joué un rôle problématique dans la région», notamment en «impliquant le Venezuela dans le trafic de drogue», a jugé Merz, rappelant que l'Allemagne n'a pas reconnu les dernières élections vénézuéliennes, «truquées».
Le Venezuela prêt à se défendre, prévient la vice-présidente
La vice-présidente du Venezuela Delcy Rodriguez, première dans l'ordre de succession au pouvoir, a déclaré samedi que le gouvernement était prêt «à défendre le Venezuela» et que Nicolas Maduro était «l'unique président».
«Nous sommes prêts à défendre le Venezuela, nous sommes prêts à défendre nos ressources naturelles qui doivent servir au développement national», a déclaré Delcy Rodriguez, à la tête d'un Conseil de défense. S'exprimant en direct à la télévision, Dely Rodriguez a exigé «la libération immédiate du président Nicolas Maduro et de son épouse Cilia Flores. L'unique président du Venezuela, c'est le président Nicolas Maduro», a-t-elle dit.
Nouvel acte d'accusation de la justice américaine contre Maduro et son épouse
Le président vénézuélien Nicolas Maduro et son épouse Cilia Flores, emmenés de force par des militaires américains, sont visés par un nouvel acte d'accusation publié samedi pour «narcoterrorisme» et importation de cocaïne aux Etats-Unis.
Quelques heures après l'annonce de l'opération par le président Donald Trump, la ministre américaine de la Justice, Pam Bondi affirmait que le couple était inculpé pour ces faits devant un tribunal fédéral de New York.
Acte d'accusation révisé
Si les poursuites contre Nicolas Maduro et d'autres hauts responsables vénézuéliens dans cette procédure étaient connues depuis 2020, le nom de son épouse n'y apparaissait pas jusqu'à présent.
L'acte d'accusation révisé vise désormais six personnes, dont Nicolas Maduro, Cilia Flores et le ministre vénézuélien de l'Intérieur, Diosdado Cabello, considéré comme l'un des hommes les plus puissants du pays.
Ils sont notamment accusés de s'être alliés avec la guérilla des Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC), que Washington considère comme «terroriste», ainsi qu'à des cartels criminels pour «acheminer des tonnes de cocaïne vers les Etats-Unis».
Après quelques questions des journalistes présents sur place, Trump met fin à la conférence de presse qui aura duré une bonne heure.
Trump dit que le président colombien devrait «faire gaffe à ses fesses»
Donald Trump a affirmé samedi que son homologue colombien, Gustavo Petro, devrait «faire gaffe à ses fesses», après la capture du président vénézuélien Nicolas Maduro.
«Il possède des usines où il fabrique de la cocaïne. (...) Il fabrique de la cocaïne et l'expédie aux Etats-Unis, donc il doit vraiment faire gaffe à ses fesses», a-t-il ajouté à propos du président colombien mors d'une conférence de presse.
Trump dit que la lauréate du prix Nobel Maria Corina Machado n'a pas «le soutien ni le respect» nécessaires pour diriger le Venezuela.