Maduro doit aussi répondre de «crimes contre l'humanité»

«L'illégalité de l'attaque» américaine au Venezuela ne doit pas empêcher que le désormais ex-président Nicolas Maduro réponde des graves violations des droits humains et des crimes contre l'humanité commis par son gouvernement, a estimé une mission des Nations unies samedi.

Cette mission, mandatée depuis 2019 par le Conseil des droits de l'Homme de l'ONU mais qui ne s'exprime pas au nom de l'organisation, souligne dans un communiqué la nécessité de garantir que l'ancien dirigeant vénézuélien rende des comptes sur ces violations, dont des exécutions extrajudiciaires, des disparitions forcées et des tortures.

«Le bilan de longue date du gouvernement Maduro en matière de graves violations des droits humains ne saurait justifier une intervention militaire américaine qui enfreint le droit international», a déclaré Alex Neve, un des membres de cette mission internationale.

«De même, l'illégalité de l'attaque américaine n'atténue en rien la responsabilité évidente des responsables vénézuéliens, y compris de M. Maduro, pour des années de répression et de violence qui constituent des crimes contre l'Humanité. Le peuple vénézuélien exige et mérite des solutions pleinement conformes au droit international», a-t-il ajouté.

Source: ATS