Nouveaux droits de douane
L'or et l'argent explosent les records après les menaces de Trump envers l'Europe

L’or et l’argent ont battu des records lundi après des menaces de droits de douane de Donald Trump. Les investisseurs se sont rués vers les refuges, portant l’or à 4690,59 dollars et l’argent à 94,12 dollars.
Publié: 03:32 heures
1/2
L'or et l'argent ont battu de nouveaux records à la hausse lundi 19 janvier, après les menaces de Donald Trump.
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

L'or et l'argent ont battu de nouveaux records à la hausse lundi après que le président Donald Trump a menacé d'imposer des droits de douanes supplémentaires à plusieurs pays européens ayant manifesté leur opposition à ses velléités sur le Groenland.

Lors des premiers échanges en Asie, les investisseurs se sont précipités sur ces deux valeurs refuges, propulsant l'or à un pic de 4690,59 dollars l'once, tandis que l'argent atteignait 94,12 dollars.

