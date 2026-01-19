L’or et l’argent ont battu des records lundi après des menaces de droits de douane de Donald Trump. Les investisseurs se sont rués vers les refuges, portant l’or à 4690,59 dollars et l’argent à 94,12 dollars.

L'or et l'argent explosent les records après les menaces de Trump envers l'Europe

AFP Agence France-Presse

L'or et l'argent ont battu de nouveaux records à la hausse lundi après que le président Donald Trump a menacé d'imposer des droits de douanes supplémentaires à plusieurs pays européens ayant manifesté leur opposition à ses velléités sur le Groenland.

Lors des premiers échanges en Asie, les investisseurs se sont précipités sur ces deux valeurs refuges, propulsant l'or à un pic de 4690,59 dollars l'once, tandis que l'argent atteignait 94,12 dollars.