AFP Agence France-Presse
L'or et l'argent ont battu de nouveaux records à la hausse lundi après que le président Donald Trump a menacé d'imposer des droits de douanes supplémentaires à plusieurs pays européens ayant manifesté leur opposition à ses velléités sur le Groenland.
Lors des premiers échanges en Asie, les investisseurs se sont précipités sur ces deux valeurs refuges, propulsant l'or à un pic de 4690,59 dollars l'once, tandis que l'argent atteignait 94,12 dollars.
