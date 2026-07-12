L'Iran ferme le détroit d'Ormz, les Etats-Unis répliquent par des frappes

L'Iran a annoncé dimanche la fermeture «jusqu'à nouvel ordre» du détroit d'Ormuz après avoir tiré sur un navire qui a été abandonné en flammes par son équipage, et les Etats-Unis ont lancé une série de frappes en représailles, mettant à nouveau à mal le cessez-le-feu théoriquement en vigueur.

«Plusieurs navires ont tenté d'emprunter une route non autorisée et ont ignoré nos avertissements et nos rappels», ont écrit les Gardiens de la Révolution, armée idéologique de l'Iran, dans un communiqué sur Telegram. «Un navire qui avait mis en danger la sécurité maritime en désactivant ses systèmes a été touché par des tirs d'avertissement et arrêté», ont-ils poursuivi.

Selon l'agence de sécurité maritime britannique UKMTO, «l'équipage a abandonné le navire et embarqué sur un canot de sauvetage».

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En retour, le Commandement central de l'armée américaine (Centom) a annoncé des frappes contre l'Iran, la troisième série depuis mardi. «L'Iran a fait un mauvais choix. Maintenant ils paient», a écrit sur X le ministre américain de la Défense, Pete Hegseth.

Selon le Centcom, le navire touché par l'Iran est le GFS Galaxy, un porte-conteneurs battant pavillon chypriote. «Un membre d'équipage civil est porté disparu et le navire n'est pas en mesure de poursuivre sa route en raison d'un incendie à bord et de dégâts importants subis par la salle des machines», a-t-il détaillé.

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Source: AFP