Le Koweït dit répondre à des attaques de représailles de l'Iran
Les forces armées du Koweït ont annoncé dimanche être en train de répondre à des attaques aériennes, au moment où l'Iran a lancé des représailles contre ses voisins du Golfe après des frappes américaines contre son territoire.
«L'état-major général de l'armée précise que les bruits d'explosion entendus sont dus à l'intervention des systèmes de défense aérienne qui interceptent des attaques hostiles», a déclaré l'armée dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux.
Source: AFP
L'Iran se venge des Etats-Unis: les Emirats frappés, sirènes au Bahreïn, explosions au Qatar
Les Emirats arabes unis faisaient face dimanche à une attaque de missiles iraniens, a annoncé le ministère de la défense. Les autorités de Bahreïn ont activé pour leur part les sirènes d'alerte aérienne et des journalistes de l'AFP au Qatar ont entendu des explosions à Doha, au Qatar.
Ces attaques font suite aux frappes américaines.
A Doha, un journaliste de l'AFP a assisté à des interceptions dans le ciel du sud de la ville. Tous les habitants ont reçu sur leurs téléphones une alerte des autorités leur demandant de rester à l'abri.
Source: AFP
L'Iran ferme le détroit d'Ormz, les Etats-Unis répliquent par des frappes
L'Iran a annoncé dimanche la fermeture «jusqu'à nouvel ordre» du détroit d'Ormuz après avoir tiré sur un navire qui a été abandonné en flammes par son équipage, et les Etats-Unis ont lancé une série de frappes en représailles, mettant à nouveau à mal le cessez-le-feu théoriquement en vigueur.
«Plusieurs navires ont tenté d'emprunter une route non autorisée et ont ignoré nos avertissements et nos rappels», ont écrit les Gardiens de la Révolution, armée idéologique de l'Iran, dans un communiqué sur Telegram. «Un navire qui avait mis en danger la sécurité maritime en désactivant ses systèmes a été touché par des tirs d'avertissement et arrêté», ont-ils poursuivi.
Selon l'agence de sécurité maritime britannique UKMTO, «l'équipage a abandonné le navire et embarqué sur un canot de sauvetage».
En retour, le Commandement central de l'armée américaine (Centom) a annoncé des frappes contre l'Iran, la troisième série depuis mardi. «L'Iran a fait un mauvais choix. Maintenant ils paient», a écrit sur X le ministre américain de la Défense, Pete Hegseth.
Selon le Centcom, le navire touché par l'Iran est le GFS Galaxy, un porte-conteneurs battant pavillon chypriote. «Un membre d'équipage civil est porté disparu et le navire n'est pas en mesure de poursuivre sa route en raison d'un incendie à bord et de dégâts importants subis par la salle des machines», a-t-il détaillé.
Source: AFP
L'Iran frappe un deuxième navire qui «violait les règles» dans le détroit d'Ormuz
Les Gardiens de la Révolution, armée idéologique de l'Iran, ont annoncé dimanche avoir frappé un deuxième navire dans le détroit d'Ormuz, après des tirs effectués plus tôt contre un porte-conteneurs qui ont été suivis de frappes de représailles américaines.
Les Gardiens ont frappé «un deuxième navire qui violait les régulations dans le détroit d'Ormuz», ont-ils déclaré dans un communiqué cité par la télévision d'Etat et l'agence Irna, ajoutant avoir aussi attaqué avec des missiles une base américaine au Qatar.
Source: AFP
Une délégation américaine au Liban pour discuter du retrait israélien de «zones pilotes»
Une délégation militaire américaine a entamé à Beyrouth des discussions avec l'armée libanaise sur les modalités de mise en oeuvre du retrait israélien d'une des «zones pilotes» du sud du pays en partie occupé, a indiqué samedi à l'AFP un responsable militaire libanais.
En vertu d'un accord-cadre conclu le 26 juin, Israël doit se retirer progressivement des secteurs du sud du Liban où il a déployé des troupes dans le cadre de son offensive contre le Hezbollah, mouvement islamiste soutenu par l'Iran.
Cet accord prévoit que l'armée libanaise, longtemps marginalisée, reprenne le contrôle total de deux secteurs limités, qualifiés de «zones pilotes».
Source: AFP
Mojtaba Khamenei promet de se venger des attaques américaines
Le guide suprême iranien Mojtaba Khamenei a affirmé samedi que la «vengeance» était «inévitable» après la mort de son père, tué dans des bombardements israélo-américains au premier jour de la guerre, après de nouveaux échanges de frappes cette semaine malgré la signature d'un protocole d'accord.
L'ayatollah s'est exprimé, dans un message écrit daté de vendredi mais diffusé samedi, pour la première fois depuis les funérailles de son père et prédécesseur, Ali Khamenei, qui ont pris fin avec son inhumation jeudi et avaient débuté six jours plus tôt.
«La volonté de notre nation doit s'accomplir»
«Je dis à notre guide martyr que nous jurons de venger son sang pur et celui de tous les martyrs de ces deux guerres, versé par des assassins criminels et déshonorants», écrit Mojtaba Khamenei, désigné en mars mais qui n'est pas apparu en public depuis. «Cette vengeance est la volonté de notre nation et elle doit s'accomplir, inévitablement.»
«Ces criminels, dont les noms figurent sur une liste, emporteront dans leur tombe le souhait d'une mort paisible dans leur lit», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Le chef de la diplomatie iranienne se rend à Oman au sujet du détroit d'Ormuz
Le chef de la diplomatie iranienne Abbas Araghchi va se rendre samedi à Oman pour une visite axée «sur le détroit d'Ormuz et la sécurité maritime», a annoncé son porte-parole.
La visite «portera principalement sur le détroit d'Ormuz et la sécurité maritime» et s'inscrit «dans le prolongement des consultations que nous avons entamées avec Oman depuis un mois ou deux», a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Esmaïl Baghaï, selon des propos rapportés par l'agence de presse officielle iranienne IRNA.
Malgré l'accord conclu le 17 juin entre les Etats-Unis et l'Iran pour mettre fin à la guerre déclenchée fin février par des attaques américano-israéliennes, la question du détroit demeure un point de contentieux majeur.
Source: AFP
L'Iran a «tenu parole» vis-à-vis des Etats-Unis, affirme Abbas Araghchi
L'Iran a «tenu parole» vis-à-vis des Etats-Unis depuis la signature d'un protocole d'accord de cessez-le-feu, que le président américain Donald Trump a donné pour terminé, a affirmé samedi le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi.
«Jusqu'à présent, l'Iran a tenu parole», a écrit Abbas Araghchi sur X, en accusant Washington de «violation» du cessez-le-feu pour avoir rétabli les sanctions économiques contre l'Iran. «Cette violation s'ajoute à d'autres violations et faux pas commis par les Etats-Unis. Regardons les choses en face: il ne peut y avoir de respect que lorsqu'il est mutuel», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Trump menace de «décimer et détruire complètement» l'Iran s'il tente de l'assassiner
Le président américain Donald Trump a menacé vendredi de «décimer et détruire complètement» l'Iran si le gouvernement de ce pays essayait de le faire assassiner.
«1000 missiles sont prêts à tirer et pointés vers la République islamique d'Iran, et des milliers d'autres suivront immédiatement si le gouvernement iranien met à exécution sa menace, proclamée aux quatre coins du globe, d'assassiner ou de tenter d'assassiner le président en exercice des Etats-Unis d'Amérique, c'est-à-dire MOI!», a écrit Trump sur son réseau social Truth.
«Les ordres ont déjà été donnés, et l'armée américaine est prête, disposée et capable, pendant une période d'un an, susceptible d'être prolongée, de décimer et de détruire complètement toutes les régions d'Iran», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Trump confirme que le cessez-le-feu avec l'Iran est bel et bien «terminé»
Donald Trump a déclaré vendredi avoir accepté de continuer les discussions avec l'Iran pour mettre un terme à la guerre, mais que le cessez-le-feu en vigueur depuis avril était bel et bien «terminé» à présent.
«La République islamique d'Iran nous a demandé de continuer les discussions. Nous avons accepté de le faire, mais les Etats-Unis leur ont signifié, en des termes sans équivoque, que le cessez-le-feu était TERMINE!», a déclaré le président américain sur sa plateforme Truth Social.
Les hostilités ont repris cette semaine entre les deux pays ennemis qui ont échangé des frappes au Moyen-Orient, les plus importantes depuis la signature le 17 juin d'un protocole d'accord venu entériner le cessez-le-feu d'avril.
Source: AFP
Une délégation qatarie en Iran après les attaques à Ormuz
Une délégation du Qatar, pays médiateur entre Téhéran et Washington, est arrivée vendredi en Iran pour des pourparlers, a rapporté un média local, alors que les hostilités ont repris cette semaine après une attaque contre un méthanier qatari dans le détroit d'Ormuz.
«Le principal objectif de la visite serait de tenter de renforcer le rôle du Qatar en tant que médiateur à la suite des événements de mardi», a rapporté l'agence de presse Tasnim, après que Doha a accusé l'Iran d'une attaque contre un méthanier.
Source: AFP
L'Iran menace de frapper Israël en cas d'attaques contre ses infrastructures
L'Iran ripostera à toute attaque contre ses infrastructures, y compris en attaquant Israël, a mis en garde vendredi le chef de la plus haute instance sécuritaire du pays, alors que les hostilités ont repris cette semaine entre Téhéran et Washington.
«Nous riposterons à toute attaque contre les infrastructures, et le régime sioniste criminel (...) ne sera pas épargné», a déclaré le chef du Conseil suprême de sécurité nationale, Mohammad Bagher Zolghadr, dans un communiqué publié par la télévision d'Etat.
Source: AFP
Selon Israël, l'Iran préparerait un nouvel attentat contre Trump
Israël a transmis à Washington des informations de ses services de renseignement, selon lesquelles, l'Iran prépare un nouveau plan pour assassiner le président américain Donald Trump, rapportent jeudi le «Wall Street Journal» et la chaîne de télévision CNN en citant des sources anonymes.
Les deux médias américains sont avares en détail. Selon une source citée par CNN, l'alerte est arrivée cette semaine aux oreilles des Américains. Selon une autre source auprès de la chaîne télévisée, les Israéliens ont confirmé un nouveau plan iranien déjà partiellement détecté par les services américains.
Interrogée par l'AFP, la Maison-Blanche n'a pas démenti, renvoyant simplement vers des déclarations de Donald Trump datant de mercredi: «Ils veulent éliminer le dirigeant américain – moi. Je suis sur une sorte de liste. J'ai vu ce matin que je suis sur toutes leurs listes».
Le président avait alors quitté le sommet de l'OTAN en Turquie avec l'ancien avion présidentiel, et non le nouveau offert par le Qatar, en raison de questions de sécurité, selon le «New York Times». Ces fuites évoquant un nouveau complot interviennent au moment où la relation entre Israël et les Etats-Unis et leurs deux dirigeants, le premier ministre Benyamin Netanhayou et Donald Trump, bat de l'aile à propos de la guerre en Iran.
Source: AFP