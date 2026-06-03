L'Iran l'affirme: il n'y a «aucun progrès tangible» dans les pourparlers avec les USA

Le ministre des Affaires étrangères iranien a affirmé mercredi soir qu'il n'y avait «aucun progrès tangible» dans les négociations avec les Etats-Unis pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, selon une interview à une télévision libanaise rapportée par l'agence Tasnim.

«Des messages ont été échangés concernant la nécessité de mettre fin à l'agression contre Beyrouth mais aucun progrès tangible n'a été réalisé dans le processus de négociation», a dit Abbas Araghchi, en référence aux frappes israéliennes contre le Hezbollah pro-iranien au Liban.

Et «le retour à la table des négociations est conditionné à la garantie des droits du peuple iranien, la fin de la guerre au Liban et la réduction des tensions dans la région», a-t-il énuméré sans plus de détail.

Source: AFP