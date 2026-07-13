«Nous prenons le contrôle du détroit», affirme Trump

Donald Trump a déclaré lundi que les Etats-Unis seraient «rémunérés» pour assurer la protection du détroit d'Ormuz et annoncé qu'ils «prenaient le contrôle» de cette voie maritime stratégique qui cristallise les affrontements avec l'Iran.

«Nous deviendrons les gardiens du détroit», a déclaré le président américain à Fox News, ajoutant que les Etats-Unis l'avaient surveillé «pour rien» jusqu'à présent, mais qu'ils seraient désormais indemnisés par les autres nations. «Nous allons être payés pour le protéger. Une somme importante ; nous voulons simplement être remboursés pour tout cela, pour avoir exposé nos troupes au danger.»

«Nous prenons le contrôle du détroit», a-t-il également affirmé alors que l'Iran assure que cette voie maritime est fermée jusqu'à «nouvel ordre».

(Source: AFP)