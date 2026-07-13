«Nous prenons le contrôle du détroit», affirme Trump
Donald Trump a déclaré lundi que les Etats-Unis seraient «rémunérés» pour assurer la protection du détroit d'Ormuz et annoncé qu'ils «prenaient le contrôle» de cette voie maritime stratégique qui cristallise les affrontements avec l'Iran.
«Nous deviendrons les gardiens du détroit», a déclaré le président américain à Fox News, ajoutant que les Etats-Unis l'avaient surveillé «pour rien» jusqu'à présent, mais qu'ils seraient désormais indemnisés par les autres nations. «Nous allons être payés pour le protéger. Une somme importante ; nous voulons simplement être remboursés pour tout cela, pour avoir exposé nos troupes au danger.»
«Nous prenons le contrôle du détroit», a-t-il également affirmé alors que l'Iran assure que cette voie maritime est fermée jusqu'à «nouvel ordre».
(Source: AFP)
Des explosions près du détroit d’Ormuz
Une agence de presse iranienne a fait état lundi d’explosions d’origine inconnue survenues dans deux zones du sud de l’Iran, près du détroit d’Ormuz, où se poursuivent les échanges de frappes entre l’Iran et les Etats-Unis.
«Des médias et des habitants ont rapporté avoir entendu lundi à midi des explosions près de Bandar Abbas et de l’île de Qeshm», dans le sud du pays, a indiqué l’agence Mehr. «Ces explosions, localisées loin de la ville, semblent provenir de la côte ouest de Bandar Abbas», a-t-elle précisé, ajoutant que «des affrontements sont également possibles dans le Golfe» entre Téhéran et Washington.
L’Iran a eu recours lundi à des «tirs de sommation» à l’encontre de deux navires «qui tentaient de franchir illégalement le détroit d’Ormuz», a affirmé la télévision d’Etat. «Ce matin, deux navires qui tentaient de franchir illégalement le détroit d’Ormuz ont été pris pour cible et stoppés par des tirs de sommation de la marine des Gardiens de la Révolution», a déclaré un correspondant de la télévision nationale basé près du détroit.
(Source: AFP)
Le Royaume-Uni sévit contre les Gardiens de la Révolution iraniens
Le gouvernement britannique a annoncé lundi une loi désignant les Gardiens de la Révolution iraniens, ainsi qu'un mouvement accusé d'être derrière des attaques contre la communauté juive au Royaume-Uni, comme organisations représentant une menace à la sécurité nationale, afin de renforcer la lutte contre leurs activités.
La législation, sur laquelle le Parlement doit se prononcer cette semaine, vise aussi «le corps des volontaires» du GRU, le renseignement militaire russe. «Toute personne reconnue coupable d'avoir soutenu ou aidé ces groupes encourt désormais jusqu'à 14 ans de prison», a déclaré le Premier ministre Keir Starmer.
Cette mesure intervient après qu'un mouvement désigné par le gouvernement britannique sous l'acronyme IMCR et également connu sous le nom de «Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiyya» (Hayi) signifiant «Mouvement des compagnons de la main droite de l'islam», a revendiqué sept attaques au Royaume-Uni contre des lieux liés à la communauté juive ou à Israël ainsi que contre le média en langue persane Iran International, indique le ministère de l'Intérieur.
Le ministère a ajouté que «derrière l'IMCR se trouvaient des membres de la Force Al-Qods du Corps des Gardiens de la Révolution islamique iranienne, qui ont très certainement orchestré les attaques de l'IMCR à travers l'Europe».
Cette législation «renforcera la capacité du gouvernement à lutter contre les menaces étatiques liées à des puissances étrangères, notamment l'espionnage, l'ingérence étrangère dans notre démocratie, le sabotage et les attaques physiques», souligne encore le ministère dans son communiqué.
(Source: ATS)
Au Yémen, l'ONU appelle les parties à «la désescalade»
L'envoyé spécial des Nations unies pour le Yémen a appelé lundi à une «désescalade» dans le pays, où le gouvernement a dit avoir visé l'aéroport de Sanaa, la capitale aux mains des rebelles pro-iraniens, pour empêcher un avion iranien d'atterrir.
«Je suis extrêmement préoccupé par le risque d'accroissement de l'escalade», a écrit sur X Hans Grundberg. «J'ai des contacts poussés avec toutes les parties, mon bureau étant en communication avec les représentants militaires de chaque camp. Nous exhortons tout le monde à réduire l'escalade et à s'abstenir de toute action susceptible de déclencher un nouveau cycle de violence au Yémen.»
(Source: ATS)
«Frappes saoudiennes» à l’aéroport de Sanaa
Le gouvernement yéménite, appuyé par l’Arabie saoudite, a affirmé lundi avoir visé l’aéroport de Sanaa, contrôlé par les rebelles houthis pro-iraniens, pour empêcher un avion iranien d’y atterrir.
Le porte-parole militaire des Houthis, Yahya Saree, avait affirmé plus tôt que l’aéroport avait été visé par des «frappes saoudiennes», ajoutant que «cette agression ne resterait pas sans réponse et sans sanction».
(Source: AFP)
Deux morts après des frappes américaines
Deux personnes ont été tuées lundi par des frappes américaines dans le sud-ouest de l’Iran, dans une région pétrolifère près du Koweït et de l’Irak, ont rapporté les agences iraniennes Fars et Tasnim.
«Pour l’instant, on dénombre deux morts et trois blessés», ont écrit ces agences citant un responsable de la province du Khouzestan, qui évoque des frappes à «trois endroits» différents dans la périphérie d’Abadan.
(Source: AFP)
L’armée bahreïnie en colère contre l'Iran
L’armée bahreïnie a accusé lundi l’Iran de cibler les civils dans le cadre d’une «attitude hostile systématique», après que Téhéran a dit avoir mené des frappes contre des installations américaines dans ce pays du Golfe.
«L’Iran poursuit son attitude hostile systématique à travers ses attaques criminelles de missiles et de drones visant des civils dans le royaume», a affirmé l’armée dans un communiqué, ajoutant avoir «intercepté et détruit plusieurs attaques aériennes» lundi matin.
(Source: AFP)
L'Iran veut éviter une escalade des tensions
L’Iran a indiqué lundi poursuivre les tractations diplomatiques avec le Qatar, le Pakistan et Oman, pays médiateurs, afin de «prévenir une escalade» avec les Etats-Unis, en pleine reprise des hostilités entre les deux pays belligérants.
«Le rôle des médiateurs est de poursuivre leurs efforts pour prévenir une escalade des tensions», a déclaré le porte-parole de la diplomatie Esmaïl Baghaï, ajoutant que son pays avait été en contact «ces derniers jours» avec le Qatar et Oman, deux pays visés militairement par Téhéran, ainsi que le Pakistan.
(Source: AFP)
Pas de levée de sanction contre l'Iran tant que l'Iran ne calme pas le jeu
Le ministre français des Affaires étrangères a assuré lundi qu'il n'y aurait «aucune levée de sanctions» européennes contre l'Iran tant que Téhéran n'aura pas renoncé à son programme nucléaire et ses actions déstabilisatrices dans la région.
«Il n'y aura aucune levée de sanctions sur le régime iranien tant qu'il n'aura pas renoncé à son programme nucléaire, renoncé à son projet révolutionnaire qui déstabilise sa région, renoncé à son programme de missiles balistiques dont certains pourraient un jour être en capacité de viser l'Europe», a déclaré Jean-Noël Barrot sur BFM TV/RMC. «Et tant qu'il n'aura pas rendu aux Iraniens la liberté de construire leur propre avenir», a-t-il ajouté.
Source: AFP
L'Iran revendique de nouvelles frappes contre Oman et Bahreïn
Les Gardiens iraniens de la Révolution ont revendiqué lundi de nouvelles attaques contre des installations américaines situées à Oman et Bahreïn, selon un communiqué publié sur le site de l'organisation.
«Outre le ciblage des installations et infrastructures de l'armée américaine à Juffair à Bahreïn, où des incendies font rage, la marine des Gardiens a ciblé et détruit» des radars dont l'un de détection des navires à Oman, a indiqué le texte publié sur Sepah News.
Source: AFP
En Jordanie, l'armée annonce avoir abattu quatre missiles iraniens
L'armée jordanienne a annoncé lundi avoir abattu quatre missiles iraniens au-dessus du pays, que Téhéran a dit viser en représailles à des frappes américaines.
«A l'aube aujourd'hui, les systèmes de défense aérienne ont intercepté et abattu quatre missiles qui avaient pénétré dans l'espace aérien jordanien en provenance du territoire iranien», a indiqué une source officielle de l'état-major jordanien, ajoutant qu'aucun blessé ni dégât matériel n'était à signaler.
Source: AFP
L'armée du Koweït dit combattre des «cibles aériennes hostiles»
L'armée du Koweït a annoncé lundi être en train de combattre des «cibles aériennes hostiles», après que l'Iran a dit avoir visé deux bases aériennes dans l'émirat en riposte à des bombardements américains.
«Les forces armées combattent actuellement des cibles aériennes hostiles dans l'espace aérien koweïtien», a indiqué l'état-major du pays, cité par l'agence officielle Kuna.
Source: AFP