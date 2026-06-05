L'Iran aurait tiré des «missiles d'avertissement» contre deux navires américains, les USA nient

L'armée iranienne a dit vendredi avoir tiré des «missiles d'avertissement» contre deux navires américains en mer d'Oman, après des escarmouches dans le Golfe cette semaine qui fragilisent le cessez-le-feu en vigueur avec les Etats-Unis depuis le 8 avril.

Dans un communiqué relayé par l'agence de presse gouvernementale Irna, elle affirme que «les destroyers hostiles DDG-103 et DDG-8 ont quitté la mer d'Oman pour se diriger vers l'océan Indien (...) à la suite de tirs de missiles d'avertissement», à une date qui n'est pas précisée.

L'armée américaine a démenti vendredi ces affirmations. «Les forces iraniennes n'ont PAS attaqué ni ouvert le feu sur des navires de guerre de l'US Navy. Le faire constituerait une violation flagrante du cessez-le-feu», a affirmé le Centcom, commandement militaire américain pour le Moyen-Orient, dans un message publié sur X.

Source: AFP