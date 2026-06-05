L'Iran aurait tiré des «missiles d'avertissement» contre deux navires américains, les USA nient
L'armée iranienne a dit vendredi avoir tiré des «missiles d'avertissement» contre deux navires américains en mer d'Oman, après des escarmouches dans le Golfe cette semaine qui fragilisent le cessez-le-feu en vigueur avec les Etats-Unis depuis le 8 avril.
Dans un communiqué relayé par l'agence de presse gouvernementale Irna, elle affirme que «les destroyers hostiles DDG-103 et DDG-8 ont quitté la mer d'Oman pour se diriger vers l'océan Indien (...) à la suite de tirs de missiles d'avertissement», à une date qui n'est pas précisée.
L'armée américaine a démenti vendredi ces affirmations. «Les forces iraniennes n'ont PAS attaqué ni ouvert le feu sur des navires de guerre de l'US Navy. Le faire constituerait une violation flagrante du cessez-le-feu», a affirmé le Centcom, commandement militaire américain pour le Moyen-Orient, dans un message publié sur X.
Source: AFP
Le président libanais somme l'Iran à ne «plus intervenir» dans son pays
Le président libanais, Joseph Aoun, a sommé l'Iran de ne plus «intervenir» dans son pays, dans une interview à la chaîne CNN diffusée vendredi, et affirmé au Hezbollah soutenu par Téhéran que la diplomatie était la seule solution au conflit avec Israël.
«Ce n'est pas votre pays, c'est le nôtre (...) Vous n'avez pas à intervenir dans notre pays», a lancé le dirigeant libanais à l'adresse de l'Iran.
«Le Hezbollah doit comprendre qu'il (n'y a pas) d'autre solution que de s'asseoir et de parler, pas d'autre moyen (...) de sauver ce qu'il reste sauf à travers la négociation et la diplomatie», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Le Liban ne veut pas être utilisé comme «moyen de pression» dans les pourparlers
Le premier ministre libanais Nawaf Salam a exhorté vendredi l'Iran à cesser d'utiliser son pays comme «moyen de pression» dans les discussions avec les Etats-Unis pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient.
«Si je peux adresser un mot à l'Iran, c'est celui-ci: ayez pitié de notre sud, cessez de le traiter (...) comme un moyen de pression visant à améliorer les termes de vos négociations», a déclaré le dirigeant lors d'une conférence de presse organisée pour un appel aux dons pour le Liban.
Téhéran exige que tout accord avec Washington englobe la fin des hostilités sur le front libanais, où Israël combat le Hezbollah pro-iranien.
Source: AFP
Tsahal annonce qu'elle va attaquer trois villages du Sud Liban
L'armée israélienne a annoncé vendredi qu'elle allait viser le mouvement pro-iranien Hezbollah dans trois localités du sud du Liban et appelé la population de ces villages au nord du fleuve Litani à évacuer.
L'appel à évacuer concerne les villages d'Arqoun, Aarnaya, et Kfar Fila, à une quarantaine de kilomètres au sud de Beyrouth, selon le message publié sur les réseaux sociaux par le colonel Avichay Adraee, porte-parole arabophone de l'armée israélienne.
Allié de l'Iran, le Hezbollah a rejeté jeudi par la voix de son chef, Naïm Qassem, l'accord de cessez-le-feu au Liban annoncé la veille à Washington, en réclamant un retrait total des forces israéliennes du sud du pays et menaçant le nord d'Israël de nouvelles attaques.
Source: AFP
Des frappes israéliennes nocturnes sur Tyr ont tué au moins 7 personnes
Des frappes nocturnes israéliennes sur la ville de Tyr, dans le sud du Liban, ont tué sept personnes, a indiqué vendredi à l'AFP une source au sein de la défense civile.
Une frappe près de l'hôpital Jabal Amel a fait quatre morts et sept blessés, en endommageant légèrement l'établissement. Une autre attaque a tué trois personnes et en a blessé cinq autres dont deux enfants, selon cette source.
Source: AFP
Huit morts dans des frappes israéliennes au Liban
Des frappes israéliennes ont fait huit morts et huit blessés jeudi dans l'est et le sud du Liban, a annoncé le ministère de la Santé, au lendemain de l'annonce à Washington d'un nouveau cessez-le-feu avec Israël.
Cinq personnes ont été tuées dans une frappe dans l'est du pays et trois autres près de la ville de Tyr, dans le sud, selon le ministère qui précise que trois enfants et trois femmes figurent parmi les blessés.
Source: AFP
Un soldat israélien tué dans le sud du Liban malgré l'accord de cessez-le-feu
L'armée israélienne a annoncé jeudi que l'un de ses soldats avait été tué dans le sud du Liban, sa première perte depuis l'annonce mercredi d'un nouvel accord de cessez-le-feu.
Le capitaine Eitan Shmuel Lemberg, 21 ans, «est tombé au combat», a indiqué l'armée dans un bref communiqué. Une source militaire a précisé à l'AFP qu'il avait été tué par un missile tiré par le Hezbollah en direction d'un char israélien.
Source: AFP
L'UE annonce une aide de 100 millions d'euros pour soutenir l'armée libanaise
L'Union européenne va accorder une aide de 100 millions d'euros pour soutenir l'armée libanaise, après l'annonce d'un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Liban, a annoncé la cheffe de la diplomatie de l'Union européenne Kaja Kallas.
Cette enveloppe «aidera l'Etat libanais à affirmer son monopole sur les armes et à désarmer les acteurs non étatiques tels que le Hezbollah», mouvement chiite libanais, a-t-elle déclaré dans un communiqué. «La meilleure façon d'éliminer la menace que représente le Hezbollah est de renforcer l'État libanais», a-t-elle ajouté.
L'armée libanaise va commencer à se déployer «dans des zones pilotes» du sud du pays, où est implanté le Hezbollah, a annoncé jeudi le Premier ministre Nawaf Salam, au lendemain de l'annonce d'un accord de cessez-le-feu entre le Liban et Israël à Washington.
Cet accord, rejeté par le Hezbollah pro-iranien, mentionne la mise en place de ces zones contrôlées exclusivement par l'armée après le retrait israélien de parties du sud du Liban.
Source: AFP
Le manque d'accès aux sites nucléaires iraniens est une «préoccupation en matière de prolifération»
L'Agence internationale de l'énergie atomique a déclaré dans un rapport confidentiel consulté jeudi par l'AFP que le manque d'accès à des sites nucléaires importants en Iran constituait un «motif de préoccupation en matière de prolifération» et elle a appelé l'Iran à «coopérer de manière constructive».
«Bien que l'Agence reconnaisse que les attaques militaires contre les installations et sites nucléaires iraniens ont créé une situation sans précédent, il est crucial qu'elle puisse mener sans délai des activités de vérification en Iran», indique le rapport.
Source: AFP
Le Hezbollah a informé les autorités libanaises de son refus de l'accord de cessez-le-feu avec Israël
Le Hezbollah a informé les autorités libanaises de son refus de l'accord de cessez-le-feu annoncé à Washington entre le Liban et Israël, a indiqué jeudi à l'AFP un responsable de la formation pro-iranienne qui a requis l'anonymat.
Cette position, annoncée auparavant par le chef du Hezbollah Naïm Qassem jeudi, a été transmise «au président du Parlement Nabih Berri», allié de la formation chiite, qui «partage la même position», a ajouté le responsable.
Le président libanais Joseph Aoun avait dit plus tôt attendre la réponse du mouvement sur cet accord, qui prévoit un cessez-le-feu conditionné à un «arrêt complet» des tirs du Hezbollah, pour la transmettre aux Etats-Unis.
Source: AFP
Le chef du Hezbollah exige un «cessez-le-feu global» et un retrait d'Israël du Liban
Le Hezbollah réclame un «cessez-le-feu global» au Liban et le retrait israélien du pays, a affirmé jeudi son chef, Naïm Qassem, appelant les autorités libanaises à «arrêter la mascarade» des négociations avec Israël au lendemain de l'annonce d'un accord à Washington.
Le président libanais Joseph Aoun avait indiqué attendre la réponse du mouvement sur cet accord, prévoyant un cessez-le-feu conditionné à un «arrêt complet» des tirs du Hezbollah, pour la transmettre aux Etats-Unis.
«Le cessez-le-feu doit être global (..) et sans liberté de tuer pour l'ennemi au Liban», a dit cheikh Qassem dans un message diffusé par la chaîne de son parti, soulignant qu'il n'y aurait pas de sécurité pour le nord d'Israël sans sécurité pour les villages du sud du Liban.
Source: AFP