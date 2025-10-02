Les nouveaux droits de douane de sur les importations de médicaments aux Etats-Unis, annoncés par Donald Trump pour le 1er octobre, ne devraient pas être appliqués, a indiqué un haut responsable gouvernemental à l’agence de presse allemande DPA.
Washington aurait néanmoins entamé des préparatifs, avec l'objectif à terme de sanctionner les groupes pharmaceutiques qui refuseraient de délocaliser leur production aux Etats-Unis ou de réduire leurs prix. Aucun motif précis n’a été avancé pour expliquer ce report.
La semaine dernière, Trump avait créé la surprise en annonçant une taxe de 100% sur les importations de médicaments brevetés et de marque. Les fabricants s’engageant à construire une usine sur le sol américain auraient été exemptés, avait-il assuré, mais les modalités restaient floues.
Développement suit.