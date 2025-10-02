Les droits de douane de 100% sur les produits pharmaceutiques, annoncés par Trump pour le 1er octobre, ne devraient finalement pas être appliqués. Washington aurait néanmoins entamer des préparatifs.

Trump aurait mis en veilleuse les droits de douane sur les médicaments

Les droits de douane pharmaceutiques de Donald Trump ne seront finalement pas appliqués sous la forme annoncée. Photo: IMAGO/ABACAPRESS

ATS Agence télégraphique suisse

Les nouveaux droits de douane de sur les importations de médicaments aux Etats-Unis, annoncés par Donald Trump pour le 1er octobre, ne devraient pas être appliqués, a indiqué un haut responsable gouvernemental à l’agence de presse allemande DPA.

Washington aurait néanmoins entamé des préparatifs, avec l'objectif à terme de sanctionner les groupes pharmaceutiques qui refuseraient de délocaliser leur production aux Etats-Unis ou de réduire leurs prix. Aucun motif précis n’a été avancé pour expliquer ce report.

La semaine dernière, Trump avait créé la surprise en annonçant une taxe de 100% sur les importations de médicaments brevetés et de marque. Les fabricants s’engageant à construire une usine sur le sol américain auraient été exemptés, avait-il assuré, mais les modalités restaient floues.

