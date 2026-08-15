Une frappe israélienne sur le sud du Liban fait sept morts

Une frappe israélienne dans le sud du Liban a tué sept personnes samedi matin, selon un média d'Etat libanais, le bilan le plus meurtrier depuis des accords conclus en juin, qui ont vu les hostilités diminuer entre Israël et le mouvement Hezbollah.

«Une frappe menée par des avions de combat ennemis contre une habitation» située à la périphérie du village d'Ansar «a fait sept morts et trois blessés», a rapporté l'Agence nationale de l'information (ANI).

Selon cette source, la frappe a détruit la maison et les équipes de secours procèdent actuellement au déblaiement des décombres et au transport des blessés à l'hôpital.

Source: AFP