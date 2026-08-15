Une frappe israélienne sur le sud du Liban fait sept morts
Une frappe israélienne dans le sud du Liban a tué sept personnes samedi matin, selon un média d'Etat libanais, le bilan le plus meurtrier depuis des accords conclus en juin, qui ont vu les hostilités diminuer entre Israël et le mouvement Hezbollah.
«Une frappe menée par des avions de combat ennemis contre une habitation» située à la périphérie du village d'Ansar «a fait sept morts et trois blessés», a rapporté l'Agence nationale de l'information (ANI).
Selon cette source, la frappe a détruit la maison et les équipes de secours procèdent actuellement au déblaiement des décombres et au transport des blessés à l'hôpital.
Source: AFP
Un pétrolier de la compagnie émiratie Adnoc attaqué dans le détroit d'Ormuz
Un pétrolier de la compagnie émiratie Adnoc a été attaqué vendredi soir en franchissant le détroit d'Ormuz, a annoncé samedi la compagnie publique dans un communiqué cité par l'agence officielle WAM.
«L'incident n'a fait aucun blessé et la situation a été maîtrisée», a ajouté Adnoc dont plusieurs pétroliers avaient déjà été visé jeudi et la semaine dernière par des attaques dans le détroit d'Ormuz.
«Le détroit d'Ormuz a été iranien, est iranien et restera iranien»
Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Kazem Gharibabadi, a assuré samedi que le détroit d'Ormuz «restera iranien», en réplique à Donald Trump qui a dit vouloir déclarer ce passage stratégique comme un «territoire des Etats-Unis».
«Le détroit d'Ormuz a été iranien, est iranien et restera iranien. Ce détroit ne sera ouvert et fermé que sur ordre de l'Iran. Tant que vous refuserez d'accepter la réalité de votre défaite et que vous continuerez à vous bercer d'illusions, l'Iran continuera à imposer un blocus», a déclaré Kazem Gharibabadi sur X.
Source: ATS
Le détroit d'Ormuz sera bientôt «un territoire des Etats-Unis»
Donald Trump a dit vendredi qu'une fois l'Iran battu, il déclarerait le très stratégique détroit d'Ormuz comme un «territoire des Etats-Unis», sur un ton laissant penser qu'il plaisantait.
«Une fois que nous aurons fini de battre l'Iran (...), bientôt je déclarerai le détroit d'Ormuz comme étant un territoire des Etats-Unis», a dit le président américain, avec un petit sourire, pendant un meeting à Garden City, près de New York.
Source: AFP
Washington menace l'Iran d'un «isolement économique comme le monde n'en a jamais vu»
Le secrétaire américain au Trésor Scott Bessent a menacé jeudi de soumettre l'Iran à un isolement économique «comme le monde n'en a jamais vu», avec de nouvelles mesures attendues «la semaine prochaine», en plus du blocus dans le détroit d'Ormuz, stratégique pour le commerce mondial d'hydrocarbures.
«Ce sera une combinaison d'un isolement économique comme le monde n'en a jamais vu et de la poursuite du blocus dans le détroit d'Ormuz, qui empêchera quoi que ce soit d'entrer ou de sortir des ports iraniens», a déclaré Scott Bessent sur la chaîne conservatrice Newsmax.
«Restez à l'écoute, d'autres annonces arrivent la semaine prochaine», a-t-il ajouté, sans préciser la nature de ces nouvelles mesures. Le ministre a présenté sa stratégie comme la combinaison de deux leviers, l'asphyxie financière et le blocus physique, citant en comparaison Cuba et le Venezuela: «Le Venezuela s'est immédiatement effondré quand nous avons imposé le blocus», s'est-il félicité.
Ce durcissement tranche avec les propos tenus par le même Scott Bessent le 4 août, quand il évoquait sur CNBC un possible accord avec Téhéran «aujourd'hui ou demain» pour rouvrir le détroit d'Ormuz. Ces déclarations avaient fait grimper Wall Street et chuter les cours du pétrole.
Source: AFP
Vance dit que face à l'Iran, «l'objectif numéro un» est désormais d'agir sur le pétrole
Le vice-président J.D. Vance a déclaré jeudi dans un entretien télévisé que «l'objectif numéro un» des Etats-Unis face à l'Iran était de peser sur le prix du pétrole, tandis que le programme nucléaire était l'«objectif numéro deux» «Le pétrole a baissé et il est beaucoup plus bas que les sommets atteints au début du conflit. Voilà l'objectif numéro un, faire en sorte que le pétrole et l'essence restent bon marché pour les Américains», a-t-il dit sur la chaîne Fox News.
«Et ensuite l'objectif numéro deux est évidemment d'assurer que l'Iran ne se dote jamais de l'arme nucléaire», a ajouté J.D. Vance, en déclarant: «Je pense que nous sommes en train de réaliser ces deux objectifs.»
Le vice-président s'est rangé, au sein de l'administration de Donald Trump, dans le camp des plus sceptiques sur l'offensive déclenchée fin février face à l'Iran. Ses derniers propos semblent toutefois confirmer la voie plus attentiste désormais privilégiée par le président américain, qui consiste à maintenir une forte pression économique sur l'Iran.
«Parfois nous sommes concentrés sur la partie énergétique. (...) Parfois nous sommes concentrés sur la nature militaire, mais parfois nous sommes concentrés sur le programme nucléaire», a encore dit J.D. Vance, en assurant que le président américain avait à sa disposition «beaucoup d'outils», et qu'il les utilisait «de manière très sélective, très stratégique»
Source: AFP
Les Emirats dénoncent une attaque iranienne contre deux navires dans le détroit d'Ormuz
Les Emirats arabes unis ont dénoncé vendredi une attaque par l'Iran de deux navires affiliés à la compagnie pétrolière publique Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) qui franchissaient le détroit d'Ormuz, évoquant «des actes de piraterie» des Gardiens de la Révolution iraniens.
«Les Emirats arabes unis ont fermement condamné et dénoncé l'attaque hostile iranienne qui a visé deux navires affiliés à ADNOC alors qu'ils traversaient le détroit d'Ormuz, aucune blessure n'ayant été signalée», a indiqué le ministère des Affaires étrangères émirati dans un communiqué.
«Le ciblage de la navigation commerciale et l'utilisation du détroit d'Ormuz comme outil de coercition ou de chantage économiques représentent des actes de piraterie commis par le corps des Gardiens de la révolution islamique d'Iran, et constituent une menace directe pour la stabilité de la région, de ses peuples, ainsi que pour la sécurité énergétique mondiale», a-t-il écrit.
Abou Dhabi demande à l'Iran de «rouvrir complètement et sans condition le détroit d'Ormuz afin de préserver la sécurité régionale et de maintenir la stabilité de l'économie et du commerce mondiaux». L'attaque a eu lieu jeudi soir, selon l'agence WAM, qui cite la compagnie.
Source: AFP
Les Houthis revendiquent une frappe de drones sur une raffinerie saoudienne
Les Houthis du Yémen, soutenus par l'Iran, ont revendiqué jeudi une frappe de drones sur une raffinerie du géant pétrolier Aramco, dans le sud-ouest de l'Arabie saoudite, selon l'agence de presse Saba, affiliée à ces rebelles yéménites.
Le site de Jazan (sud-ouest) a été ciblé «en réponse à la violation par l'ennemi saoudien de l'espace aérien yéménite et de la souveraineté du pays», a déclaré une source militaire, citée par l'agence.
Source: AFP
L'Iran affirme contrôler le détroit d'Ormuz après les déclarations de Trump sur un contrôle américain
Un haut responsable iranien a affirmé jeudi que le détroit d'Ormuz restait sous le contrôle de l'Iran, après que le président américain Donald Trump a revendiqué la veille le contrôle américain de ce détroit stratégique.
«Aujourd'hui, vous voyez que le détroit d'Ormuz est sous la gestion et le contrôle de la République islamique, et que notre pays poursuit sa trajectoire en toute sécurité», a déclaré selon la télévision d'Etat Hossein Taeb, chef des forces paramilitaires du Bassidj, affiliées aux Gardiens de la Révolution, la puissante force armée de la République islamique.
Source: AFP
Trump assure que les Etats-Unis «vont garder» un contrôle «total» du détroit d'Ormuz
Donald Trump a répété mercredi sur son réseau Truth Social que les Etats-Unis avaient un contrôle "total" du détroit d'Ormuz et allaient le «garder».
«Les Etats-Unis ont un contrôle total du détroit d'Ormuz. JE PENSE QUE NOUS ALLONS LE GARDER! Tout le monde qualifie notre blocus naval de 'mur d'acier' et l'Iran ne peut rien faire contre ça», a assuré le président américain, qui semble désormais miser sur les effets à long terme de la pression économique sur Téhéran plutôt que sur de nouvelles offensives militaires ou diplomatiques à court terme.
Source: AFP