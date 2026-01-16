Le Conseil de la paix pour Gaza «a été formé», dit Trump

Donald Trump a déclaré jeudi que le Conseil de la paix pour Gaza avait été formé, une étape centrale du plan américain pour le territoire palestinien, ajoutant que les membres de cet organe qu'il présidera seront annoncés prochainement. Ce conseil aura pour mission de superviser un comité palestinien temporaire et apolitique composé de 15 technocrates.

Le président américain a souligné jeudi sur sa plateforme Truth Social qu'«en tant que président du Conseil pour la paix», il soutenait ce comité transitoire d'experts qui aura pour mission de «gouverner Gaza pendant sa transition».

Ali Shaath, un ingénieur civil et ancien haut fonctionnaire, a été choisi pour le diriger. Il aura la lourde tâche de piloter la première étape de la reconstruction du territoire palestinien en ruines. «Ces dirigeants palestiniens sont fermement engagés en faveur d'un avenir PACIFIQUE!», a assuré Donald Trump dans son message.

La phase deux du plan américain visant à mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza est entrée en vigueur mercredi. Elle doit mener à "la reconstruction" du territoire palestinien, selon l'émissaire américain pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff.

Source: AFP