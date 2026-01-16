Le Conseil de la paix pour Gaza «a été formé», dit Trump
Donald Trump a déclaré jeudi que le Conseil de la paix pour Gaza avait été formé, une étape centrale du plan américain pour le territoire palestinien, ajoutant que les membres de cet organe qu'il présidera seront annoncés prochainement. Ce conseil aura pour mission de superviser un comité palestinien temporaire et apolitique composé de 15 technocrates.
Le président américain a souligné jeudi sur sa plateforme Truth Social qu'«en tant que président du Conseil pour la paix», il soutenait ce comité transitoire d'experts qui aura pour mission de «gouverner Gaza pendant sa transition».
Ali Shaath, un ingénieur civil et ancien haut fonctionnaire, a été choisi pour le diriger. Il aura la lourde tâche de piloter la première étape de la reconstruction du territoire palestinien en ruines. «Ces dirigeants palestiniens sont fermement engagés en faveur d'un avenir PACIFIQUE!», a assuré Donald Trump dans son message.
La phase deux du plan américain visant à mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza est entrée en vigueur mercredi. Elle doit mener à "la reconstruction" du territoire palestinien, selon l'émissaire américain pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff.
Source: AFP
Washington annonce le début de la «phase 2» de son plan pour Gaza
L'émissaire de Donald Trump a déclaré mercredi que le plan visant à mettre fin à la guerre à Gaza passait désormais à la phase deux, dont l'objectif est de désarmer le Hamas.
«Nous annonçons le lancement de la phase deux du plan en 20 points du président visant à mettre fin au conflit à Gaza, passant du cessez-le-feu à la démilitarisation, à la gouvernance technocratique et à la reconstruction» de la bande de Gaza, a écrit l'envoyé Steve Witkoff sur X, peu après l'annonce de la mise en place d'un comité technocratique palestinien chargé d'administrer le territoire.
Source: AFP
Accord pour la formation du comité palestinien de gouvernance
Le gouvernement égyptien a annoncé mercredi qu'un «consensus» avait été trouvé sur les noms des membres du comité technocratique palestinien de 15 personnes chargé d'administrer la bande de Gaza au terme du plan de Donald Trump.
«Nous espérons qu'à la suite de cet accord, le comité sera bientôt annoncé (...) puis déployé dans la bande de Gaza pour gérer la vie quotidienne et les services essentiels», a ajouté le ministre des Affaires étrangères Badr Abdelatty, à l'issue de pourparlers sur la question au Caire.
La deuxième phase du plan Trump prévoit notamment la mise en place de cette autorité transitoire pour administrer Gaza et le déploiement d'une force internationale pour assurer la sécurité du territoire et désarmer le Hamas et les autres factions armées sur place.
Source: ATS
Au moins 100 enfants tués à Gaza depuis le cessez-le-feu
Plus de 100 enfants ont été tués depuis le cessez-le-feu établi en octobre dans la bande de Gaza. Ils s'ajoutent à ceux qui sont décédés en raison des conditions en plein hiver, a affirmé mardi un porte-parole du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF).
Les bombardements ont «diminué» mais ils n'ont pas «arrêté», a-t-il dit à la presse à Genève depuis le territoire palestinien. Des attaques aériennes, des tirs de tanks et des offensives de drones sont notamment en cause. Quelques cas de restes explosifs de guerre ont aussi été observés.
La situation «reste suffocante» pour les enfants de ce territoire, ajoute le porte-parole. Parmi les victimes, 40% sont des filles. «Le nombre total est probablement plus élevé», estime le responsable de l'UNICEF. Des centaines d'enfants ont également été blessés.
Source: ATS
Le Hamas va organiser des élections internes dans les mois qui viennent
Le Hamas prépare des élections internes dans les mois qui viennent pour renouveler sa direction, après la mort de la plupart de ses chefs dans la guerre contre Israël, ont indiqué à l'AFP lundi des sources du mouvement. Un responsable du Hamas a estimé que la désignation d'un dirigeant devrait aboutir «dans les premiers mois de 2026».
Le processus inclut l'élection du Conseil de la Choura, dominé par des figures religieuses et composé de 50 membres, issus de Gaza, de la Cisjordanie occupée et de l'étranger. La Choura, à son tour, élit les 18 membres du Bureau politique et son chef. «La date des élections du Bureau politique n'est pas encore claire (...) compte tenu des circonstances que traverse notre peuple», a précisé à cet égard une autre source du Hamas, proche du processus électoral.
Le mouvement a besoin d'un renouvellement de sa hiérarchie après la mort d'Ismaïl Haniyeh, chef politique abattu par Israël à Téhéran en juillet 2024. Idem pour Yahya Sinouar, tête pensante du 7 octobre, tué en octobre de la même année à Rafah (sud de Gaza). Depuis, le Hamas avait opté pour un bureau politique temporaire restreint de cinq membres. Les sources consultées par l'AFP assurent que deux figures se dégagent parmi les prétendants.
Khalil al-Hayya, 65 ans, «occupe des fonctions dirigeantes au sein du Hamas depuis au moins 2006», selon la fiche que lui consacre l'ONG Counter Extremism Project (CEP). Originaire de Gaza, il est considéré comme l'homme des négociations avec Israël, via les pays médiateurs – Qatar, Egypte et Etats-Unis. Il bénéficie du soutien de la branche militaire du mouvement, les brigades Ezzedine Al-Qassam.
Né en Cisjordanie et âgé de 69 ans, Khaled Mechaal apparaît comme son principal adversaire. Ancien chef du bureau politique, il n'a jamais vécu à Gaza. Il a rejoint le mouvement au Koweït, avant de vivre tour à tour en Jordanie, Syrie puis au Qatar. «Mechaal a supervisé la transformation du Hamas, d'une organisation exclusivement terroriste en une entité hybride, à la fois terroriste et politique», assure le CEP. Il est aujourd'hui chef du bureau de la diaspora du mouvement.
Source: AFP
Un homme tué par des tirs israéliens en Cisjordanie
Le ministère de la Santé palestinien a affirmé dimanche que les forces israéliennes avaient abattu un homme à Hébron, en Cisjordanie occupée, l'armée israélienne indiquant examiner les faits. Le ministère a précisé avoir été informé de la mort sous des tirs israéliens de Shaker Falah Ahmad al-Jaabari, 58 ans, à Hébron, samedi soir, ajoutant qu'Israël conservait encore sa dépouille.
L'armée israélienne avait d'abord déclaré samedi avoir "ouvert le feu sur un terroriste qui tentait de renverser (des soldats) avec son véhicule" à Hébron. Mais quelques heures plus tard, elle avait indiqué n'avoir trouvé "aucun élément concluant (...) à une attaque terroriste intentionnelle".
Source: AFP
La Défense civile annonce 13 morts dans des frappes israéliennes, dont 5 enfants
Des frappes israéliennes sur la bande de Gaza ont fait au moins treize morts dont cinq enfants, a affirmé jeudi la Défense civile du territoire palestinien, lors d'une des journées les plus violentes depuis le cessez-le-feu d'octobre entre Israël et le Hamas.
Les neuf victimes sont décédées à la suite de plusieurs incidents, a déclaré à l'AFP Mahmoud Bassal, porte-parole de cette organisation de premier secours, opérant sous l'autorité du mouvement islamiste Hamas.
Sollicitée par l'AFP, l'armée israélienne a dit se renseigner sur les faits rapportés.
Source: AFP
L'Unrwa se sépare de 571 employés originaires de Gaza pour raisons financières
L'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (Unrwa) a annoncé mercredi avoir dû se séparer pour des raisons financières de 571 employés locaux de Gaza, qui avaient quitté le territoire palestinien.
«Mardi, 571 employés locaux de l'Unrwa, qui se trouvent en dehors de Gaza, ont été informés qu'ils étaient licenciés avec effet immédiat», a indiqué un porte-parole dans un email envoyé à l'AFP.
Source: AFP
Le Hamas dit reprendre les recherches du corps du dernier otage à Gaza
Des responsables du Hamas ont annoncé mercredi à l'AFP la reprise des recherches de la dépouille du dernier otage israélien retenu à Gaza, après une pause de deux semaines due selon eux aux mauvaises conditions météorologiques.
Israël affirme attendre le retour du corps de Ran Gvili avant d'entamer les discussions sur la deuxième phase de l'accord de cessez-le-feu avec le mouvement islamiste palestinien, entré en vigueur en octobre.
Un responsable du Hamas s'exprimant sous couvert d'anonymat a indiqué que la branche armée du mouvement, les Brigades Ezzedine al-Qassam, mènerait les recherches «aux côtés d'une équipe de la Croix-Rouge dans le quartier de Zeitoun, au sud-est de la ville de Gaza».
«Pour clore le dossier»
Une autre source au sein du Hamas a expliqué que les recherches avaient été suspendues depuis deux semaines en raison de fortes pluies, qui avaient empêché les pelleteuses et autres machines venues d'Egypte d'accéder au site.
«Nous espérons retrouver le corps pour clore le dossier», a-t-elle ajouté, appelant de nouveau la communauté internationale à faire pression sur Israël pour la réouverture du poste-frontière de Rafah avec l'Egypte, à l'extrême-sud du territoire palestinien.
Source: AFP
L'ONU dénonce l'«apartheid» israélien et l'«asphyxie» des droits des Palestiniens
Le Haut-Commissariat aux droits de l'homme de l'Onu a affirmé mercredi que la discrimination et la ségrégation exercées par Israël contre les Palestiniens en Cisjordanie par Israël s'intensifiaient, s'apparentant à une forme de «système d'apartheid».
«On assiste à une asphyxie systématique des droits des Palestiniens en Cisjordanie», a déclaré Volker Türk, chef du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme, dans un communiqué accompagnant la publication d'un rapport de son agence. Voler Türk a estimé que cette situation avait conduit à une «forme particulièrement grave de discrimination et de ségrégation raciales, ressemblant au type de système d'apartheid que nous avons déjà connu».
Source: AFP