Trump confirme que le cessez-le-feu avec l'Iran est bel et bien «terminé»
Donald Trump a déclaré vendredi avoir accepté de continuer les discussions avec l'Iran pour mettre un terme à la guerre, mais que le cessez-le-feu en vigueur depuis avril était bel et bien «terminé» à présent.
«La République islamique d'Iran nous a demandé de continuer les discussions. Nous avons accepté de le faire, mais les Etats-Unis leur ont signifié, en des termes sans équivoque, que le cessez-le-feu était TERMINE!», a déclaré le président américain sur sa plateforme Truth Social.
Les hostilités ont repris cette semaine entre les deux pays ennemis qui ont échangé des frappes au Moyen-Orient, les plus importantes depuis la signature le 17 juin d'un protocole d'accord venu entériner le cessez-le-feu d'avril.
Source: AFP
Selon Israël, l'Iran préparerait un nouvel attentat contre Trump
Israël a transmis à Washington des informations de ses services de renseignement, selon lesquelles, l'Iran prépare un nouveau plan pour assassiner le président américain Donald Trump, rapportent jeudi le «Wall Street Journal» et la chaîne de télévision CNN en citant des sources anonymes.
Les deux médias américains sont avares en détail. Selon une source citée par CNN, l'alerte est arrivée cette semaine aux oreilles des Américains. Selon une autre source auprès de la chaîne télévisée, les Israéliens ont confirmé un nouveau plan iranien déjà partiellement détecté par les services américains.
Interrogée par l'AFP, la Maison-Blanche n'a pas démenti, renvoyant simplement vers des déclarations de Donald Trump datant de mercredi: «Ils veulent éliminer le dirigeant américain – moi. Je suis sur une sorte de liste. J'ai vu ce matin que je suis sur toutes leurs listes».
Le président avait alors quitté le sommet de l'OTAN en Turquie avec l'ancien avion présidentiel, et non le nouveau offert par le Qatar, en raison de questions de sécurité, selon le «New York Times». Ces fuites évoquant un nouveau complot interviennent au moment où la relation entre Israël et les Etats-Unis et leurs deux dirigeants, le premier ministre Benyamin Netanhayou et Donald Trump, bat de l'aile à propos de la guerre en Iran.
Source: AFP
L'Iran affiche sa vengeance contre les USA lors des funérailles de Khamenei
Pendant une semaine, le régime iranien a organisé des processions funéraires pour le Guide suprême assassiné Ali Khamenei, sous un mot d'ordre omniprésent: «Mort à Trump».
L'un des éléments les plus marquants a été le délai inhabituellement long avant l'inhumation. Dans la tradition musulmane, les défunts sont généralement enterrés très rapidement, souvent le jour même de leur décès. Dans le cas de Khamenei, les autorités iraniennes semblaient vouloir mettre en scène des funérailles grandioses et minutieusement préparées.
De nombreux participants brandissaient des drapeaux rouges, symbole de vengeance dans l'islam chiite. Des femmes vêtues de noir portaient des pancartes affichant le slogan «A mort Trump». Une immense banderole proclamait quant à elle: «Nous tuerons Trump». Le message n'était pas écrit en persan, mais en anglais, manifestement pour être vu dans le monde entier.
Mercredi, lors du sommet de l'OTAN en Turquie, le président américain Donald Trump a affirmé être personnellement visé par Téhéran: «Je suis tout en haut de la liste des personnes à abattre de l'Iran.» La République islamique menace ouvertement Donald Trump de représailles depuis des années, en raison de la mort du général Qassem Soleimani, tué durant son premier mandat présidentiel.
Source: Blick Zurich
Une délégation qatarie en Iran après les attaques à Ormuz
Une délégation du Qatar, pays médiateur entre Téhéran et Washington, est arrivée vendredi en Iran pour des pourparlers, a rapporté un média local, alors que les hostilités ont repris cette semaine après une attaque contre un méthanier qatari dans le détroit d'Ormuz.
«Le principal objectif de la visite serait de tenter de renforcer le rôle du Qatar en tant que médiateur à la suite des événements de mardi», a rapporté l'agence de presse Tasnim, après que Doha a accusé l'Iran d'une attaque contre un méthanier.
Source: AFP
L'Iran menace de frapper Israël en cas d'attaques contre ses infrastructures
L'Iran ripostera à toute attaque contre ses infrastructures, y compris en attaquant Israël, a mis en garde vendredi le chef de la plus haute instance sécuritaire du pays, alors que les hostilités ont repris cette semaine entre Téhéran et Washington.
«Nous riposterons à toute attaque contre les infrastructures, et le régime sioniste criminel (...) ne sera pas épargné», a déclaré le chef du Conseil suprême de sécurité nationale, Mohammad Bagher Zolghadr, dans un communiqué publié par la télévision d'Etat.
Source: AFP
Le guide suprême Khamenei inhumé sur fond de frappes entre les Etats-Unis et l'Iran
Le défunt guide suprême iranien Ali Khamenei a été inhumé tôt vendredi à Machhad, a rapporté la télévision d'Etat, après plusieurs jours de funérailles marquées par la reprise des hostilités entre les Etats-Unis et l'Iran.
La cérémonie a eu lieu sans la présence apparente de son fils et successeur, Mojtaba Khamenei, selon les images diffusées par la télévision d'Etat, qui ont montré le cercueil d'Ali Khamenei être porté au sein du sanctuaire de l'imam Reza, le lieu le plus saint de l'islam chiite en Iran.
A Machhad, ville du nord-est qui abrite ce sanctuaire, une immense foule avait cheminé sous un soleil de plomb. La dernière étape de l'inhumation du guide suprême s'est déroulée sur fond de reprise des hostilités entre les Etats-Unis et l'Iran, les plus importantes depuis la signature le 17 juin par les deux belligérants d'un fragile protocole d'accord venu entériner le cessez-le-feu d'avril.
Donald Trump a déclaré la trêve «terminée» et étrillé les dirigeants iraniens, «des malades» avec qui il ne veut plus «avoir affaire», tout en laissant la porte ouverte à la poursuite des pourparlers par son équipe de négociateurs. Le cabinet de Benjamin Netanyahu a annoncé de son côté que le Premier ministre israélien s'était entretenu jeudi soir avec le président américain, qui l'a informé des «derniers mouvements» américains dans le Golfe.
Source: AFP
Trump a informé Netanyahu des «derniers mouvements» américains dans le Golfe
Le président américain Donald Trump s'est entretenu jeudi soir avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu pour l'informer des «derniers mouvements» américains dans le Golfe, a annoncé le cabinet de Benjamin Netanyahu. Cette conversation a eu lieu «dans le cadre des contacts réguliers» entre les deux dirigeants, qui ont réaffirmé à cette occasion «la poursuite de la coordination entre leurs pays dans divers domaines», selon un communiqué du cabinet du Premier ministre diffusé sur le réseau X.
«De son côté, Benjamin Netanyahu a souligné la gravité des déclarations du président turc Recep Tayyip Erdogan et de ses collaborateurs contre l'existence de l'Etat d'Israël, ainsi que la nécessité de mettre en place des zones de sécurité le long des frontières israéliennes», ajoute ce communiqué. Un responsable américain a confirmé à l'AFP la tenue de cet appel, sans fournir de précision sur son contenu.
Les Etats-Unis sont le principal allié d'Israël, mais Trump s'est à plusieurs reprises livré ces dernières semaines à des critiques publiques de Netanyahu, après que la guerre menée par Israël contre le Hezbollah au Liban a menacé les pourparlers avec l'Iran. Le bureau de Benjamin Netanyahu avait affirmé début juillet que les deux dirigeants s'étaient convenus de se rencontrer «prochainement» aux Etats-Unis.
Selon le «Wall Street Journal» jeudi, le gouvernement israélien a partagé avec Washington une information de ses services de renseignement selon laquelle l'Iran cherche à assassiner Donald Trump. Les Etats-Unis ont assassiné le puissant général iranien Qassem Soleimani en Irak en 2020, lors du premier mandat du républicain, et l'Iran a publiquement menacé de représailles.
Source: AFP
Israël dit être prêt à attaquer l'Iran «une troisième fois si nécessaire»
L'armée israélienne est prête à attaquer l'Iran «une troisième fois si nécessaire», a déclaré jeudi le ministre de la Défense israélien Israël Katz durant une cérémonie militaire.
«L'armée est prête et en état d'alerte pour une reprise des combats, afin de rétablir une supériorité aérienne et de frapper à nouveau (...) en Iran, pour éliminer les menaces, y compris une troisième fois si nécessaire», a-t-il dit.
Source: AFP
La Jordanie intercepte des missiles iraniens ayant pénétré dans son espace aérien
L'armée jordanienne a intercepté des missiles iraniens ayant pénétré dans l'espace aérien du royaume, a annoncé jeudi le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement.
«Les sirènes d'alerte ont été déclenchées (...) après que l'espace aérien du royaume a été violé par des missiles lancés depuis l'Iran, qui ont été interceptés», a déclaré Mohammad Momani à la chaîne publique Al Mamlaka.
Source: AFP
Le «périmètre» de la centrale nucléaire de Bouchehr en Iran a été visé par une frappe
Un responsable iranien a affirmé jeudi qu'une frappe américaine avait visé «le périmètre» de la centrale nucléaire de Bouchehr, la seule en activité en Iran, seon un média d'Etat, en pleine reprise des hostilités entre Washington et Téhéran.
«Dans la continuité des attaques menées par l'ennemi américain et les violations de l'accord de cessez-le-feu, plusieurs zones de la province de Bouchehr ont été visées» jeudi, a déclaré le gouverneur adjoint de cette région méridionale, Ehsan Jahanian, cité par l'agence officielle Irna.
Parmi ces zones figurent «le périmètre de la centrale nucléaire, une base militaire dans la ville de Choghadak, et une jetée dans le sud de la province», a précisé ce responsable, en disant n'avoir reçu «aucune information sur des victimes pour l'instant».
Source: AFP
Amnesty appelle à enquêter pour «crimes de guerre» après des frappes israéliennes au Liban
Trois frappes israéliennes menées dans le sud du Liban en mars, qui ont tué une vingtaine de personnes, sont susceptibles de constituer des «crimes de guerre» et doivent «faire l'objet d'enquêtes», selon Amnesty International dans un communiqué jeudi.
«En l'espace d'une semaine seulement, l'armée israélienne a anéanti des familles entières, dont une douzaine d'enfants, au Liban, faisant preuve d'un mépris flagrant pour la vie des civils», déplore Kristine Beckerle, directrice régionale adjointe, citée dans une enquête publiée jeudi par l'ONG.
24 victimes civiles, dont 12 enfants
«La communauté internationale doit agir maintenant», juge-t-elle, enjoignant les Etats à «invoquer la compétence universelle et extraterritoriale dans le but d'enquêter sur les responsables présumés et de les poursuivre».
L'ONG a enquêté sur trois frappes israéliennes menées dans le sud du Liban les 6, 12 et 13 mars qui ont, selon Amnesty, coûté la vie à «24 civils, dont 12 enfants».
Source: AFP
Un blessé dans la dernière attaque iranienne contre le Koweït
Au moins une personne a été blessée jeudi dans les dernières frappes de l'Iran sur le Koweït, a annoncé le ministère de la défense du pays du Golfe.
Elle reçoit actuellement «les soins médicaux nécessaires et se trouve dans un état stable», a déclaré sur X le porte-parole du ministère, précisant que quatre missiles et 10 drones avaient été «interceptés avec succès et neutralisés» à l'aube.
Source: AFP
L'Iran dénonce des attaques américaines contre des infrastructures civiles
L'Iran a dénoncé jeudi des frappes américaines contre des ponts ferroviaires, estimant qu'elle constituaient «un crime de guerre flagrant».
Dans un communiqué, le ministère iranien des Affaires étrangères a dit «condamner dans les termes les plus forts» les attaques des Etats-Unis qui ont visé «les provinces côtières du sud en plusieurs endroits», ainsi que «deux ponts dans les provinces orientales sur la voie ferrée vers la ville sainte de Machhad», où se déroulent jeudi les obsèques de l'ayatollah Ali Khamenei.
Ces frappes «représentent sans aucun doute un crime de guerre flagrant», a ajouté le ministère, en exprimant la «détermination» de l'Iran à «défendre son intégrité territoriale, sa souveraineté et sa sécurité nationale».
Source: AFP