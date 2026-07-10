Trump confirme que le cessez-le-feu avec l'Iran est bel et bien «terminé»

Donald Trump a déclaré vendredi avoir accepté de continuer les discussions avec l'Iran pour mettre un terme à la guerre, mais que le cessez-le-feu en vigueur depuis avril était bel et bien «terminé» à présent.

«La République islamique d'Iran nous a demandé de continuer les discussions. Nous avons accepté de le faire, mais les Etats-Unis leur ont signifié, en des termes sans équivoque, que le cessez-le-feu était TERMINE!», a déclaré le président américain sur sa plateforme Truth Social.

Les hostilités ont repris cette semaine entre les deux pays ennemis qui ont échangé des frappes au Moyen-Orient, les plus importantes depuis la signature le 17 juin d'un protocole d'accord venu entériner le cessez-le-feu d'avril.

Source: AFP