Le Premier ministre cambodgien Hun Manet soutient la candidature de Donald Trump pour le prix Nobel de la paix. Il loue la «diplomatie visionnaire» de Trump dans la résolution du conflit avec la Thaïlande. Cette nomination s'ajoute à celles du Pakistan et d'Israël.

Un troisième chef d'Etat propose Trump au prix Nobel de la paix

Le Premier ministre cambodgien Hun Manet soutient la candidature de Donald Trump pour le prix Nobel de la paix. Photo: keystone-sda.ch

Le Premier ministre du Cambodge a annoncé jeudi soutenir la candidature de Donald Trump pour le prix Nobel de la paix, louant la «diplomatie visionnaire et innovante» du président américain qui, selon lui, a permis de mettre fin aux affrontements frontaliers avec la Thaïlande.

Cette candidature a déjà été soutenue par le Pakistan, en juin, et par le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, le mois dernier. Dans sa lettre adressée au Comité Nobel norvégien, le Premier ministre cambodgien Hun Manet a déclaré qu'il souhaitait nommer Donald Trump «en reconnaissance de ses contributions historiques à l'avancement de la paix mondiale».

Au moins 43 personnes ont été tuées dans une série d'affrontements fin juillet, lorsqu'un différend de longue date sur des temples frontaliers a dégénéré en combats sur la frontière de 800 kilomètres entre les deux voisins d'Asie du Sud-Est.

«Une diplomatie visionnaire et novatrice»

Après cinq jours d'affrontements, un cessez-le-feu avait finalement été négocié par le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim – président du bloc régional de l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est (Asean) – après des pressions exercées par le président américain Donald Trump et une équipe de médiateurs chinois.

«L'extraordinaire sens de l'Etat du président Trump – marqué par son engagement à résoudre les conflits et à prévenir des guerres catastrophiques grâce à une diplomatie visionnaire et novatrice – a été récemment démontré par son rôle décisif dans la négociation de cessez-le-feu immédiat et inconditionnel entre le Cambodge et la Thaïlande», a-t-il estimé.

Le Cambodge et la Thaïlande étaient tous deux confrontés à des droits de douane américaine exorbitants sur leurs exportations lorsque Trump est intervenu dans le conflit, le plus meurtrier à avoir ravagé leur région frontalière depuis plus d'une décennie. Ils ont finalement obtenu une réduction des prélèvements à 19% la semaine dernière, évitant ainsi le taux élevé de 36% qu'il avait menacé d'appliquer aux deux.

Des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes peuvent proposer un nom au comité Nobel: parlementaires et ministres, certains professeurs d'université, membres du comité eux-mêmes, anciens lauréats... La nomination doit être déposée avant le 31 janvier, pour une annonce le 10 octobre cette année.

Pour certains dirigeants étrangers, mentionner le prestigieux prix est devenu signe d'une bonne volonté diplomatique envers Donald Trump, qui a vanté ses compétences en matière de négociations comme un artisan de la paix mondiale. Dans le jours à venir, le président Trump doit rencontrer le dirigeant russe Vladimir Poutine pour un sommet, a indiqué jeudi le Kremlin, poursuivant ses négociations pour une paix en Ukraine.