DE
FR

Edition limitée
Trump imprime sa tête sur le nouveau passeport américain

Donald Trump a dévoilé vendredi un passeport américain en édition limitée à son effigie, célébrant les 250 ans de l'indépendance des Etats-Unis. Une initiative unique qui suscite des accusations de culte de la personnalité.
Publié: 09:24 heures
|
Dernière mise à jour: 09:26 heures
Trump s'offre un passeport américain à sa propre effigie.
Photo: Truth Social
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Le président américain Donald Trump a dévoilé vendredi l'image d'un nouveau passeport américain en édition limitée sur lequel figure son portrait. Le document a été édité à l'occasion du 250e anniversaire de la Déclaration d'indépendance des Etats-Unis. «Le nouveau passeport des Etats-Unis qui dit 'Bienvenue, mais soyez sages», a écrit Donald Trump dans un message publié sur son réseau social Truth Social.

L'image montre le président américain au regard noir, appuyé sur son bureau avec sa signature et derrière le texte de la Déclaration d'indépendance. Elle semble s'inspirer d'un portrait réalisé par le photographe de la Maison-Blanche Daniel Torok.

Culte de la personnalité

Sur la deuxième page, on retrouve un tableau représentant la signature de la Déclaration d'indépendance en 1776, accompagné de la phrase «Etats-Unis d'Amérique 250». La Maison-Blanche a également publié cette image avec la légende «passeport patriote».

Contenu tiers
Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres.

Aucun président américain en poste n'a jamais figuré sur les passeports. Cette annonce s'inscrit dans une série de décisions visant à apposer l'empreinte de Donald Trump sur de nombreux bâtiments ou symboles des Etats-Unis, suscitant des accusations de culte de la personnalité.

La signature de Donald Trump va également figurer sur les futurs billets de banque américains, une première pour un président des Etats-Unis en exercice.

Découvrez nos contenus sponsorisés
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Comment se compose le 11 de départ?
Présenté par
Comment se compose le 11 de départ?
11 pays, 11 vin d'exception
Comment se compose le 11 de départ?
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Nutzt die zuckerfreien Kräuterwürfel als sportlichen Power-Garanten vor dem Rennen: Langläufer Nicola Wigger.
Présenté par
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Nicola Wigger, fondeur olympique
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Présenté par
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Petits formats, grand effet!
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Présenté par
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Chronique
L’ouverture qui crée des emplois ici
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Présenté par
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Gril challenge
On a testé vos meilleures recettes de grillades
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Présenté par
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Vivre la Formule 1 de près
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Présenté par
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Coupe de football de l'UBS
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus