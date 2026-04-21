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Après Kristi Noem et Pam Bondi
La ministre du Travail de Trump, Lori Chavez-DeRemer, quitte le gouvernement

Lori Chavez-DeRemer quitte le gouvernement de Donald Trump après 13 mois marqués par une série de scandales. Elle devient la troisième femme à quitter le gouvernement américain en six semaines, après les départs forcés de Kristi Noem et de Pam Bondi.
Publié: il y a 28 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 27 minutes
Lori Chavez-DeRemer fait notamment l'objet d'une enquête pour avoir eu une relation «inappropriée» avec un subordonné.
Photo: AP
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AFP Agence France-Presse

Lori Chavez-DeRemer, ministre américaine du Travail, quitte le gouvernement de Donald Trump, a annoncé lundi la Maison Blanche, après une série de scandales qui ont émaillé ses 13 mois de mandat. «La ministre du Travail Lori Chavez-DeRemer va quitter le gouvernement pour prendre un poste dans le secteur privé», a annoncé sur X le directeur de la communication de la Maison Blanche, Steven Cheung.

Arrivée en poste en mars 2025, elle devient la troisième femme à quitter le gouvernement de Donald Trump en six semaines, après les départs forcés de la ministre de la Sécurité intérieure, Kristi Noem, et de celle de la Justice, Pam Bondi. «Elle a fait un boulot phénoménal en protégeant les travailleurs américains, en mettant en place des pratiques de travail justes, et en aidant les Américains à acquérir des compétences supplémentaires pour améliorer leurs vies», a ajouté Steven Cheung.

Il a précisé que Keith Sonderling, l'actuel numéro deux de Mme Chavez-DeRemer, assurerait l'intérim à la tête du ministère. Dans un message publié sur X lundi, Lori Chavez-DeRemer a remercié Donald Trump, estimant avoir eu «l'honneur et le privilège de servir dans cette administration historique» et affirmant qu'elle continuerait à «se battre pour les travailleurs américains» dans le secteur privé.

Une série de scandales

Agée de 58 ans, cette ancienne députée de l'Oregon était, au moment de sa nomination, réputée proche des syndicats, à rebours des positions des nombreux patrons qui composent le gouvernement du milliardaire républicain. Son mandat a été marqué par le limogeage et le départ contraint de milliers de fonctionnaires de son ministère, à l'instar de nombreux autres depuis le retour de Donald Trump à la Maison Blanche en janvier 2025.

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Une série de scandales récents ont cependant précipité son départ du gouvernement. Selon le «New York Post», Lori Chavez-DeRemer fait notamment l'objet d'une enquête pour avoir eu une relation «inappropriée» avec un subordonné. Elle est également accusée de consommer de l'alcool dans son bureau pendant les journées de travail, mais aussi de fraude pour avoir supposément inventé des déplacements officiels qui se seraient transformés en voyages d'agrément avec sa famille et ses amis.

En janvier, la Maison Blanche avait estimé ces accusations «sans fondement» par la voix d'une porte-parole. Lori Chavez-DeRemer a également été visée par trois plaintes au sein du ministère, portées par des employées qui l'accusent d'avoir entretenu un climat de travail toxique, selon le «New York Times». En février, le quotidien new-yorkais avait également rapporté – en citant des sources proches du dossier et des documents de police – que l'époux de la ministre, Shawn DeRemer, avait été interdit d'entrée au ministère après avoir été accusé d'agression sexuelle par au moins deux employées.

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