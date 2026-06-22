Premier round au Bürgenstock entre Washington et Téhéran

Le «sommet du lac des Quatre-Cantons» entre Etats-Unis et Iran a démarré au Bürgenstock (NW) dans une cacophonie symbole de la complexité de la situation. Dimanche après-midi, le vice-président américain JD Vance et le président du Parlement iranien Mohammad Ghalibaf ont entamé des discussions avec les médiateurs pakistanais et qatarien.

La plupart des médias internationaux et le Qatar ont annoncé le début des pourparlers avant même qu'ils ne démarrent. Le ministre iranien des affaires étrangères Abbas Araghchi est venu brièvement avant de repartir avant les discours d'ouverture. Lorsqu'il est revenu avec M. Ghalibaf peu après 15h, les photographes n'étaient plus autorisés dans la salle pour avoir des clichés des deux pays siégeant l'un en face de l'autre.

«C'est une rencontre historique» pour «changer le Moyen-Orient», a toutefois affirmé M. Vance au début de deux mois de négociations après le protocole d'accord signé par les présidents américain Donald Trump et iranien Massoud Pezechkian. Il a relevé qu'un format avec de hauts responsables américains et iraniens en négociation directe était presque une première en près de 50 ans. «Nous avons eu des avancées ces dernières heures et nous espérons en avoir d'autres dans les prochaines», a-t-il ajouté.

Mais M. Vance de mettre en garde les Iraniens. «La question est désormais combien nous atteindrons ensemble» par la voie diplomatique. «Si vos dirigeants sont prêts à abandonner le fait d'être un facteur d'instabilité régionale» et «abandonner des ambitions nucléaires à long terme», «les Etats-Unis veulent changer fondamentalement la relation avec ce pays», a insisté M. Vance.

Source: ATS