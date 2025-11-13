Dans une lettre à Donald Trump, le président de la BBC s'est excusé auprès de Trump après un montage trompeur. Pas sûr toutefois que celle-ci plaise au président américain.

Trump risque de ne apprécier cette lettre d'excuses de la BBC

Trump a reçu une lettre d'excuse signée par le président de la BBC. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

Le président du conseil d'administration de la BBC Samir Shah a envoyé une «lettre personnelle» d'excuses à Donald Trump mais rejette les accusations de diffamation, a annoncé jeudi soir la BBC, après la diffusion d'un montage trompeur.

Samir Shah «a envoyé une lettre personnelle à la Maison Blanche pour dire clairement au président Trump que lui et l'entreprise sont désolés» pour le montage de ce discours, a indiqué la BBC dans un communiqué, concernant ce montage trompeur d'un discours du président américain, diffusé par le groupe audiovisuel.

«Si la BBC regrette sincèrement la manière dont ces images ont été montées, nous contestons fermement qu'il y ait une base légale pour une plainte en diffamation», a toutefois fait valoir le groupe audiovisuel public britannique, dont les avocats ont répondu à ceux du président américain.