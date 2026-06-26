Israël, le Liban et les Etats-Unis annoncent la signature d'un accord-cadre

Israël, le Liban et les Etats-Unis ont signé un accord-cadre vendredi à Washington, sans en dévoiler le contenu mais avec pour objectif affiché d'ouvrir la voie à «une paix et une sécurité durables», a déclaré le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio.

«Nous sommes heureux d'annoncer un accord-cadre entre le gouvernement souverain du Liban et le gouvernement d'Israël, avec la médiation et le soutien des Etats-Unis», a déclaré le chef de la diplomatie américaine juste avant la signature, en ajoutant qu'il posait «un cadre pour une paix et une sécurité durable».

Sous les auspices des Etats-Unis, le Liban et Israël avaient entamé mi-avril des discussions directes à Washington, les premières depuis des décennies entre les deux pays.

Source: AFP