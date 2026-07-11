Trump menace de «décimer» l'Iran s'il tente de l'assassiner

Selon Israël, l'Iran préparerait un nouvel attentat contre Trump

Israël a transmis à Washington des informations de ses services de renseignement, selon lesquelles, l'Iran prépare un nouveau plan pour assassiner le président américain Donald Trump, rapportent jeudi le «Wall Street Journal» et la chaîne de télévision CNN en citant des sources anonymes.

Les deux médias américains sont avares en détail. Selon une source citée par CNN, l'alerte est arrivée cette semaine aux oreilles des Américains. Selon une autre source auprès de la chaîne télévisée, les Israéliens ont confirmé un nouveau plan iranien déjà partiellement détecté par les services américains.

Interrogée par l'AFP, la Maison-Blanche n'a pas démenti, renvoyant simplement vers des déclarations de Donald Trump datant de mercredi: «Ils veulent éliminer le dirigeant américain – moi. Je suis sur une sorte de liste. J'ai vu ce matin que je suis sur toutes leurs listes».

Le président avait alors quitté le sommet de l'OTAN en Turquie avec l'ancien avion présidentiel, et non le nouveau offert par le Qatar, en raison de questions de sécurité, selon le «New York Times». Ces fuites évoquant un nouveau complot interviennent au moment où la relation entre Israël et les Etats-Unis et leurs deux dirigeants, le premier ministre Benyamin Netanhayou et Donald Trump, bat de l'aile à propos de la guerre en Iran.

Source: AFP