L'Union européenne a condamné ce mercredi les sanctions américaines contre Thierry Breton et quatre autres Européens, considérant ces mesures comme injustifiées. Bruxelles exige des explications et promet une réponse ferme si nécessaire.

Trump sanctionne cinq Européens et Bruxelles hausse le ton

AFP Agence France-Presse

L'Union européenne a fermement condamné mercredi les sanctions «injustifiées» des Etats-Unis contre l'ancien commissaire européen Thierry Breton et quatre autres personnalités engagées en faveur de la régulation de la tech, et a demandé des explications à Washington.

«La Commission européenne condamne fermement la décision des Etats-Unis d'imposer des restrictions de voyage à cinq ressortissants européens, dont l'ancien commissaire européen Thierry Breton», a-t-elle réagi dans un communiqué

«Nous avons demandé des clarifications aux autorités américaines (...). Si nécessaire, nous répondrons rapidement et de manière décisive pour défendre notre autonomie réglementaire contre des mesures injustifiées», a-t-elle assuré.

Liberté d'expression

Bruxelles a de nouveau contesté toutes les accusations de «censure» de l'UE contre des géants du numérique américains, invoquées par l'administration Trump.

«La liberté d'expression est un droit fondamental en Europe et une valeur essentielle que nous partageons avec les Etats-Unis dans le monde démocratique. L'UE est un marché unique ouvert, fondé sur des règles, avec le droit souverain de réglementer l'activité économique conformément à nos valeurs démocratiques et à nos engagements internationaux», a souligné l'exécutif européen.

«Nos règles numériques garantissent un environnement sûr, équitable et équilibré pour toutes les entreprises, appliquées de manière juste et sans discrimination», a insisté la Commission à propos de sa législation sur le numérique. L'administration américaine a annoncé mardi des interdictions de séjour aux Etats-Unis pour cinq personnalités européennes engagées en faveur d'une stricte régulation de la tech, dont Thierry Breton, commissaire européen de 2019 à 2024.

Le Français avait été l'artisan de la législation européenne sur les services numériques (DSA), qui impose aux plateformes des régulations, comme le signalement de contenus problématiques, ce que les Etats-Unis considèrent comme une atteinte à la liberté d'expression.

Thierry Breton réagit

Après la sanction américaine le visant, Thierry Breton a dénoncé un «vent de maccarthysme» aux Etats-Unis, en référence à la chasse aux sorcières anticommuniste menée par le sénateur américain Joseph McCarthy dans les années 1950.

«Pour rappel: 90% du Parlement européen – démocratiquement élu – et les 27 Etats membres (de l'UE) à l'unanimité ont voté le DSA», la législation européenne sur le numérique, a-t-il souligné. «A nos amis américains : 'La censure n'est pas là où vous le pensez'», a-t-il encore écrit sur le réseau social X. Son successeur à la Commission européenne, Stéphane Séjourné, a fait part de sa «solidarité totale». «Aucune sanction ne fera taire la souveraineté des peuples européens», a-t-il assuré.