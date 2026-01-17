DE
A cause du litige sur le Groenland
Trump impose de nouveaux droits de douane aux pays européens

Le président américain Donald Trump annonce de nouveaux droits de douane contre le Danemark, l'Allemagne, la Norvège, la Suède, la France, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas et la Finlande. Motif: le litige sur le Groenland. Le tarif sera de 10% à partir du 1er février.
Donald Trump annonce de nouveaux tarifs.
Photo: IMAGO/Anadolu Agency
AFP Agence France-Presse et Luisa Gambaro

Le président américain Donald Trump a accusé samedi plusieurs pays européens de jouer un «jeu très dangereux» au Groenland, territoire qu'il souhaite acquérir, disant que «la paix mondiale est en jeu».

«Le Danemark, la Norvège, la Suède, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et la Finlande se sont rendus au Groenland dans un but inconnu. (...) Ces pays, qui se livrent à ce jeu très dangereux, ont pris un risque inacceptable», a écrit le président américain dans un long message sur son réseau Truth Social, annonçant des nouveaux droits de douane à l'encontre de ces pays afin que «cette situation potentiellement périlleuse prenne fin rapidement».

A partir du 1er février, ces pays se verront appliquer une surtaxe de 10% sur les marchandises envoyées aux Etats-Unis. «Le 1er juin 2026, les droits de douane seront portés à 25%» et ils s'appliqueront «jusqu'à ce qu'un accord soit conclu pour la vente complète et intégrale du Groenland», a-t-il affirmé.

«Après des siècles, il est temps pour le Danemark de le rendre – la paix mondiale est en jeu! La Chine et la Russie veulent le Groenland, et le Danemark ne peut rien y faire», a ajouté le président américain.

Développement suit


