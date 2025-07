Le projet de train à grande vitesse en Californie a du plomb dans l'aile. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

Donald Trump a annoncé mercredi l'annulation de plusieurs milliards de dollars de financements fédéraux prévus pour la construction en Californie de la ligne à grande vitesse entre Los Angeles et San Francisco, projet lancé il y a plus de 15 ans et qui accumule les retards. «Plus un seul centime des fonds fédéraux ne sera consacré à cette arnaque», a lancé le président américain sur son réseau Truth Social.

«Il s'agissait d'un projet mal conçu et inutile, et d'un gaspillage total de l'argent des contribuables, mais c'est désormais terminé», a-t-il ajouté. Le rêve d'un train reliant Los Angeles et San Francisco en seulement 2h40 est devenu une véritable arlésienne aux Etats-Unis. Lancé en 2008, le projet a commencé la pose des premiers rails seulement début 2025, après de multiples retards et dérives budgétaires.

Pendant son premier mandat, Donald Trump avait déjà annulé les financements fédéraux en sa faveur. La Californie avait contesté cette décision en justice, mais l'ex-président Joe Biden avait rétabli les fonds après son élection.

Gavin Newsom s'insurge

Début juin, la nouvelle administration Trump a menacé d'annuler quatre milliards de dollars de financements alloués au projet, après un rapport de l'autorité fédérale du transport ferroviaire (FRA) concluant qu'il n'y avait pas de «chemin viable» pour compléter le tronçon initial de la ligne avant la date limite fixée à 2033. «Nous mettons fin dès AUJOURD'HUI au financement fédéral de ce train qui ne mène nulle part», a confirmé mercredi le ministre des Transports Sean Duffy sur X.

«Le coût est passé de 33 milliards de dollars à 135 milliards de dollars, sans date d'achèvement en vue», a-t-il dénoncé. «La Californie envisage toutes les options possibles pour lutter contre cette action illégale», a réagi le gouverneur de Californie Gavin Newsom dans un communiqué. L'annulation des fonds est un coup dur pour le projet, car elle se traduira nécessairement par de nouveaux délais et une nouvelle envolée des coûts à cause de l'inflation.

Contrairement à l'Europe ou l'Asie, le train est le parent pauvre des transports aux Etats-Unis. Les infrastructures sont la plupart du temps inexistantes, et les rares lignes en service sont souvent lentes et peu fréquentes. La première LGV du pays, prévue entre Los Angeles et Las Vegas, doit néanmoins voir le jour d'ici 2028, à temps pour les Jeux olympiques.