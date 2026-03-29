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Trois mois après Crans-Montana
750 évacués à la suite de l'incendie d'une discothèque en Allemagne

Une discothèque de Kehl en Allemagne a été ravagée par un incendie dans la nuit de samedi à dimanche. Environ 750 personnes ont pu évacuer les lieux et trois ont été prises en charge. Une enquête est ouverte pour déterminer l’origine du feu, encore inconnue.
Publié: 15:43 heures
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Plusieurs centaines de personnes ont été évacuées d'une boîte de nuit ravagée par les flammes à Kehl (sud-ouest de l'Allemagne), non loin de la frontière française, a indiqué la police allemande dimanche. L'incendie s'est déclenché vers 03h45, et «s'est ensuite propagé à l'ensemble du bâtiment», a-t-elle précisé dans un communiqué.

Environ 750 personnes se trouvaient à l'intérieur du K Club au moment des faits et ont pu évacuer les lieux. Trois d'entre elles ont été prises en charge par les services de secours. Des images diffusées dans les médias allemands montrent un immense feu dévorant le toit de la discothèque, rappelant l'incendie du bar survenu lors du Nouvel an à Crans-Montana (VS) qui a fait 41 morts et 115 blessés. Mais contrairement à ce qui s'était passé en Valais, l'évacuation s'est bien déroulée, selon les témoins. Une enquête a été ouverte sur l'incendie dont la cause n'était pas identifiée dans l'immédiat.

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