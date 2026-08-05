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Trois étrangers arrêtés
La police portugaise saisit cinq tonnes de cocaïne

Cinq tonnes de cocaïne ont été saisies sur un porte-conteneurs au large de Lisbonne, à 1'185 km des côtes. Trois étrangers ont été arrêtés lors de l'opération «Skydrop», menée par les autorités portugaises avec le soutien britannique et espagnol.
Publié: il y a 45 minutes
La police portugaise a saisi cinq tonnes de cocaïne au large de Lisbonne. (Image d'illustration)
Photo: Getty Images
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AFP Agence France-Presse

Environ cinq tonnes de cocaïne ont été saisies à bord d'un porte-conteneurs intercepté au large de Lisbonne, lors d'une opération conjointe de la police, de la marine et de l'armée de l'air portugaises, qui a conduit à l'arrestation de trois ressortissants étrangers.

Le navire, «en provenance d'un pays d'Amérique latine, a été repéré et abordé à environ 640 miles nautiques» (1185 km) de la capitale portugaise, dans des «conditions extrêmement difficiles», a annoncé la police judiciaire dans un communiqué.

Au cours de cette opération, il a été possible de «démanteler un groupe criminel qui se consacrait à l'introduction de grandes quantités de drogue à destination du continent européen», souligne la police.

Les enquêteurs ont saisi plusieurs objets et arrêté deux passagers, «en situation clandestine», et un membre de l'équipage, «soupçonné d'être impliqué dans le schéma criminel», précise le communiqué.

Coopération avec le Royaume-Uni

Les suspects sont des étrangers dont la nationalité n'a pas été révélée. Le porte-conteneurs, avec la drogue et les trois suspects à son bord, a été escorté par la Marine portugaise jusqu'au port de Sines (sud) où il est arrivé mardi.

L'opération, baptisée «Skydrop» a été menée par l'Unité nationale de lutte contre le trafic de stupéfiants de la police judiciaire, avec la participation de la Marine et de l'armée de l'air portugaises. L'enquête lancée au début du mois a été menée en coopération avec les autorités britanniques et espagnoles. D'après l'agence de presse Lusa, le navire avait auparavant fait escale au Panama.


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