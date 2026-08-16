Douze morts et dix blessés graves dans un accident de bus en Hongrie ce dimanche. Le véhicule, immatriculé en Pologne, transportant 59 personnes, s'est renversé sur l'autoroute M3 près de Mezokeresztes, à 140 km de Budapest.

ATS Agence télégraphique suisse

Un bus immatriculé en Pologne s'est renversé dans la nuit sur une autoroute en Hongrie, faisant 12 morts et au moins 10 blessés graves, a annoncé dimanche le Premier ministre hongrois Péter Magyar sur Facebook. L'accident est survenu vers 01H00 (23H00 GMT) sur l'autoroute M3, alors qu'il circulait vers Mezokeresztes, à environ 140 kilomètres à l'est de Budapest, a précisé dans un communiqué la police du comté de Borsod-Abaúj-Zemplén.

Ce bus, qui circulait de Serbie vers la Pologne et transportait 57 passagers et deux conducteurs, «a quitté la chaussée, a fini sa course dans un fossé et s'est immobilisé sur le flanc», a annoncé l'Office national chargé de la gestion des catastrophes dans une vidéo publiée sur Facebook.

Les premières unités de pompiers arrivées sur place ont commencé à secourir les passagers par les vitres du car, plusieurs d'entre eux étant coincés sous le véhicule. Les secouristes ont pris en charge une personne entre la vie et la mort, neuf autres gravement blessées et 37 autres légèrement blessées, selon un communiqué du service national des ambulances de Hongrie, qui a dépêche 14 ambulances sur les lieux.

«J'adresse mes sincères condoléances aux familles des victimes. Je remercie toutes les personnes qui ont participé à l'opération de sauvetage», a écrit sur Facebook le Premier ministre hongrois.

Il s'agit du plus grave accident de bus survenu dans le pays depuis la catastrophe de Siófok en 2003, lorsqu'un train avait percuté un bus transportant des touristes allemands à un passage à niveau, faisant 33 morts. Onze personnes sont mortes sur place, tandis qu'un autre passager est décédé après avoir été transporté à l'hôpital, selon l'Office.