Leur captivité fait polémique
Un virus décime toute une population de tigres en Thaïlande

En Thaïlande, 72 tigres du parc Tiger Kingdom sont morts d'une infection virale et bactérienne. Les autorités évoquent des bactéries respiratoires détectées trop tard pour sauver les animaux.
Publié: il y a 35 minutes
En Thaïlande, 72 tigres du parc Tiger Kingdom sont morts d'une infection virale et bactérienne.
72 tigres sont morts ces dernières semaines dans un parc animalier du nord de la Thaïlande en raison d'une infection virale et bactérienne, ont indiqué les autorités locales. Des analyses ont décelé la présence du virus très contagieux de la maladie de Carré, ainsi que de bactéries affectant le système respiratoire, a fait savoir vendredi dans un communiqué le Département de l'élevage de la province de Chiang Mai.

«Lorsque les tigres tombent malades, il est plus difficile de le détecter que chez des animaux comme les chats ou les chiens. Au moment où nous avons réalisé qu'ils étaient malades, il était déjà trop tard «, a déclaré à un média local le directeur du Département thaïlandais de l'élevage, Somchuan Ratanamungklanon. Les félins appartenaient au parc animalier privé Tiger Kingdom, qui n'était pas joignable samedi matin. Les touristes peuvent y «câliner, toucher et prendre des photos de près avec des tigres», selon son site internet.

«Ces tigres sont morts comme ils ont vécu: dans la misère, la captivité et la peur», a commenté auprès de l'AFP l'organisation de défense des animaux PETA Asie. «Si les touristes s'en détournaient, ces lieux deviendraient rapidement non rentables et des tragédies comme celle-ci seraient bien moins susceptibles de se produire», a-t-elle ajouté.


