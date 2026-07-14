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Toujours 21'000 sinistrés
Le bilan du double séisme au Venezuela dépasse les 4700 morts

Le double séisme du 24 juin au Venezuela a fait 4.734 morts et 16'740 blessés, selon un bilan officiel. Caracas et La Guaira sont les zones les plus touchées, avec 21'000 sinistrés vivant dans des abris de fortune.
Publié: il y a 46 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 37 minutes
Près de 21.000 personnes sont sinistrées et vivent dans des lieux de fortune.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Le bilan du double séisme du 24 juin au Venezuela a été une nouvelle fois révisé à la hausse, dépassant les 4.700 morts, selon des chiffres officiels fournis mardi.

Au moins 4.734 personnes sont mortes et 16.740 ont été blessées, selon le rapport officiel diffusé sur Telegram par le président de l'Assemblée nationale Jorge Rodriguez, qui précise que la plupart des blessés ont pu quitter l'hôpital. Le précédent bilan, daté de lundi, était de 4.561 morts.

Les autorités n'évoquent pas le nombre des disparus. L'ONU avait estimé qu'il pouvait atteindre jusqu'à 50.000 le surlendemain du drame. Certaines projections avancent plutôt un chiffre proche de 10.000.

De magnitudes 7,2 et 7,5, les deux tremblements de terre se sont produits à 39 secondes d'intervalle et ont principalement touché la capitale Caracas et l'Etat voisin de La Guaira, où des camps abritent des réfugiés dans des stades, sur des places publiques et sur les trottoirs. Près de 21.000 personnes sont sinistrées et vivent dans ces lieux de fortune, selon les chiffres officiels.

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