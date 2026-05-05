Mardi, 15 policiers portugais ont été interpellés pour des accusations de torture et violences aggravées contre des personnes vulnérables. L’enquête, qui concerne 24 agents, inclut des perquisitions dans des commissariats de Lisbonne.

Une affaire de violences policières secoue le Portugal

Une affaire de violences policières secoue le Portugal

ATS Agence télégraphique suisse

Une affaire de violences policières au Portugal a pris une nouvelle ampleur mardi avec l'arrestation de 15 autres policiers soupçonnés de faits de torture et d'agressions contre des personnes vulnérables. Au total, 24 policiers sont désormais visés par cette enquête.

Les fonctionnaires sont suspectés de «torture aggravée, viol, abus de pouvoir et violence aggravée», selon un communiqué de la police. Une trentaine de perquisitions ont été réalisées mardi, y compris dans deux commissariats de la capitale portugaise où les violences auraient été commises.

Personnes vulnérables ciblées

D'après les médias locaux, les victimes seraient principalement des étrangers en situation irrégulière, des personnes sans abri ou des toxicomanes. Ces nouvelles interpellations s'ajoutent à celles de sept autres policiers en mars et de deux autres en juillet.

«Nous appliquons une politique de tolérance zéro envers les cas de mauvaise conduite», avait affirmé lundi le directeur de la police, Luis Carrilho, interrogé sur cette affaire en marge d'une cérémonie.

«Les citoyens peuvent continuer à avoir confiance dans la police», a-t-il assuré, en rappelant qu'elle comptait dans ses rangs «près de 20'000 hommes et femmes.