Tollé en Corée du Sud
Un homme blanchi d'un «vol» à 60 centimes après deux ans de procédure

En Corée du Sud, un travailleur a été innocenté après avoir été poursuivi pour le vol de deux friandises valant moins de 60 centimes. Le tribunal a jugé qu'il n'avait pas l'intention de voler, mettant fin à une saga judiciaire de deux ans.
Publié: il y a 46 minutes
C'est aux grâce au témoignage de 39 sous-traitants que l'homme a été innocenté.
Photo: Shutterstock
AFP Agence France-Presse

Victoire pour le Jean Valjean sud-coréen: un travailleur accusé du vol de deux friandises dans un réfrigérateur d'entreprise a finalement été acquitté au terme de près de deux années de procédure, a appris l'AFP vendredi. En 2024, l'homme travaillait comme sous-traitant pour une entreprise logistique lorsqu'un jour, pris d'une petite faim, il avait jeté son dévolu sur une pâtisserie à la crème et un Choco Pie, un biscuit très apprécié en Corée du Sud, se servant dans le réfrigérateur de la société. Le montant du méfait: 1050 wons, moins de 60 centimes de franc suisse.

L'entreprise avait porté plainte, estimant que seuls ses salariés étaient autorisés à ouvrir ledit réfrigérateur sans permission. Et non ses sous-traitants. Le parquet avait jugé l'infraction minime et engagé une procédure sommaire, mais l'homme, clamant son innocence, avait demandé la tenue d'un procès en bonne et due forme. Un tribunal l'avait jugé coupable et condamné à 50'000 wons d'amende, soit près de 50 fois le montant des friandises.

Il «avait juste eu faim tôt un matin»

L'homme avait fait appel. Et après près de deux ans de procédure, il a finalement remporté sa bataille judiciaire et été «acquitté», a déclaré à l'AFP vendredi un responsable du tribunal de Jeonju, dans l'ouest du pays. Le tribunal a établi que des travailleurs comme le prévenu avaient reçu l'autorisation de «grignoter au bureau».

Et grâce au témoignage de 39 sous-traitants, qui ont avoué ouvrir eux aussi le réfrigérateur en cas d'appétit, la cour d'appel a jugé «difficile de conclure que le prévenu avait eu l'intention de voler». «Je suis très reconnaissant de cette issue et je crois que le prévenu partage ce sentiment», a déclaré son avocat à la presse, répétant que son client «avait juste eu faim tôt un matin». L'affaire a suscité un tollé en Corée du Sud. Des syndicats ont comparé le malheureux à Jean Valjean, condamné au bagne pour avoir voulu nourrir sa famille en volant du pain dans le chef-d'oeuvre de Victor Hugo, «Les Misérables» (1862).

