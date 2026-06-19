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Spectaculaire incendie
Une école primaire part en fumée et fait des blessés à Tokyo

Un incendie s'est déclaré vendredi dans une école primaire à Tokyo, provoquant une importante fumée noire. Tous les élèves et enseignants ont été évacués, mais plusieurs personnes ont été hospitalisées.
Publié: 08:25 heures
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Dernière mise à jour: il y a 47 minutes
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L'école a été évacuée sans faire de victime grave..
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

Un incendie, qui s'est déclaré vendredi dans une école primaire de Tokyo, a fait une dizaine de blessés, selon les médias locaux. Vers 11h locales (02h GMT), une épaisse fumée noire s'est échappée du dernier étage de l'établissement, situé dans le nord de la capitale.

Tous les élèves et le personnel ont été évacués et l'incendie a été maîtrisé au bout d'environ trois heures. La plupart des blessés ont été intoxiqués par les fumées, a rapporté l'agence de presse Kyodo, ajoutant que quatre personnes ont dû être secourues à l'intérieur du bâtiment scolaire.

Enfants terrifiés

«La salle de musique était en feu, et nous avions cours deux salles plus loin. Au début, on pensait que quelqu'un cuisinait ou quelque chose comme ça», a déclaré une élève à l'AFP. «Puis l'alarme s'est déclenchée. On nous a dit de nous couvrir la bouche avec nos mouchoirs, nous avons descendu les marches en courant pour évacuer. C'était effrayant, et beaucoup d'enfants pleuraient», a-t-elle ajouté.

Un témoin a raconté que des enfants avaient fui en passant par les fenêtres pour atteindre une corniche en béton en contrebas, avant d'être mis en sécurité par les secours à l'aide d'échelles, tandis que des parents accouraient pour récupérer leurs enfants terrifiés, a constaté l'AFP. Des images télévisées diffusées plus tôt montraient des dizaines de pompiers s'efforçant de contenir les flammes, projetant de l'eau depuis un terrain de sport en direction des fenêtres d'où sortait une épaisse fumée noire.

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