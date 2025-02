Un ministre libyen blessé lors d'une «tentative d'assassinat» à Tripoli

Adel Juma a été blessé lors d'une tentative d'assassinat à Tripoli le 12 février 2025. (image d'archives) Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Adel Jomaa, ministre d'Etat chargé des affaires du Premier ministre et du cabinet, est dans «un état stable», a ajouté le gouvernement dans un communiqué, en évoquant des «tirs directs sur sa voiture». Selon des médias locaux, il a été atteint aux jambes.

Une enquête a immédiatement été ouverte pour identifier les auteurs des tirs, selon le gouvernement, qui a fait part de sa «vive condamnation» et souligné qu'il ne tolérerait «aucune tentative menaçant la sécurité et la stabilité de l'Etat».

Adel Jomaa, proche conseiller du Premier ministre Abdelhamid Dbeibah, a été nommé à ce poste en mars 2021 et est chargé de la coordination entre le cabinet du Premier ministre et les divers ministères, notamment pour le suivi de la mise en oeuvre des politiques gouvernementales.

Un scénario qui se répète

En avril 2024, une attaque a visé le domicile et le bureau à Tripoli d'Ibrahim Dbeibah, neveu et conseiller politique du chef du gouvernement, sans faire de victime.

En février 2021, Fathi Bachagha, alors puissant ex-ministre de l'Intérieur du gouvernement de Fayez el-Sarraj, est sorti indemne d'une tentative d'assassinat lorsque son convoi a été attaqué par un groupe non identifié.

Depuis la chute du dirigeant Mouammar Kadhafi tué lors d'une révolte populaire en 2011, la Libye, riche pays pétrolier, peine à s'extirper de plus d'une décennie de chaos et de divisions, avec deux gouvernements rivaux qui se disputent le pouvoir: l'un à Tripoli (ouest), reconnu par l'ONU et l'autre à Benghazi (est) soutenu par le clan du maréchal Khalifa Haftar.