Le FBI découvre des milliers de documents secrets sur la mort de Kennedy

Plus de soixante ans après l'assassinat de JFK, le FBI révèle l'existence de 2400 documents classifiés non identifiés auparavant. Cette découverte, suite à un décret de Trump, relance l'intérêt pour cette affaire historique, bien que le contenu reste confidentiel.

John F. Kennedy, 35e présient des Etats-Unis, a été assassiné le 22 novembre 1963 alors qu'il circulait en limousine à Dallas. Depuis, sa mort suscite interrogations et spéculations. Photo: IMAGO/United Archives International

Plus de six décennies après l'assassinat de John F. Kennedy, le mystère qui entoure sa mort continue de susciter interrogations et spéculations. Ce mardi 11 février, le FBI a annoncé avoir identifié quelque 2400 documents classifiés en lien avec la disparition du 35e président des Etats-Unis, rapporte le média américain Axios.

Cette découverte s'inscrit dans le cadre du décret signé en janvier dernier par Donald Trump, exigeant la publication de nouveaux documents relatifs aux assassinats de JFK et de Martin Luther King. Pour répondre à cette directive, des recherches approfondies ont été menées. Et bingo: le FBI a inventorié et numérisé environ 2400 documents qui, jusqu’alors, n’étaient pas identifiés comme liés au dossier de l’assassinat de JFK.

Mais pour les passionnés de cette affaire, l’annonce a un goût amer. Aucune information sur le contenu de ces documents n’a été révélée, entretenant encore le voile de mystère qui entoure ce crime historique.

Des dossiers faciles d'accès

Depuis 2020, le FBI centralise les dossiers classés en collectant les archives stockées dans ses bureaux extérieurs à travers le pays. Et grâce à un inventaire «plus complet» et aux «avancées technologiques dans l'automatisation» de la gestion des archives, l’agence fédérale assure pouvoir retrouver et examiner ces documents plus efficacement.

Le FBI prévoit désormais de transmettre ces dossiers aux Archives nationales afin qu’ils soient intégrés au «processus de déclassification en cours». Selon l’administration Biden, 99% des documents liés à l’assassinat de John F. Kennedy ont déjà été rendus publics. Lors de son premier mandat, Donald Trump avait autorisé la publication de 2800 documents sur cette affaire. Toutefois, environ 300 dossiers avaient été maintenus sous scellés pour des raisons de sécurité nationale, de respect des lois en vigueur et de préservation des relations diplomatiques des États-Unis.

Mystère renforcé

Aujourd’hui, l’actuel président des Etats-Unis promet de dévoiler l’intégralité des documents restants, relançant l’intérêt pour cette affaire qui continue d’alimenter de nombreuses théories du complot. John F. Kennedy a été assassiné le 22 novembre 1963 alors qu’il circulait en voiture décapotable dans le centre-ville de Dallas. Son meurtrier présumé, Lee Harvey Oswald, a été tué deux jours après son arrestation, avant même d’avoir pu être jugé, renforçant encore le mystère autour de l’un des plus grands drames politiques du XXᵉ siècle.