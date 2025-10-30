Dernière mise à jour: il y a 28 minutes

La Thaïlande observe une année de deuil national après la mort de la Reine Mère Sirikit. Le pays reste toutefois ouvert aux voyageurs. Voici les règles et coutumes à connaître pour un séjour respectueux durant cette période particulière.

Un an de deuil en Thaïlande: les consignes à suivre pour les touristes

1/5 La Reine Sirikit, mère du roi actuel de Thaïlande, est décédée le 25 octobre à l'âge de 93 ans Photo: KEYSTONE/EPA/RUNGROJ YONGRIT

Solène Monney Journaliste Blick

Les drapeaux sont en berne: la Thaïlande vit une année de deuil national après la disparition de la Reine Mère Sirikit, survenue le 24 octobre à l’âge de 93 ans. Les représentants du gouvernement et les fonctionnaires s’habilleront de noir pendant douze mois en honneur à la monarque qui était une figure puissante et respectée.

Dans tout le pays, et surtout à Bangkok, les visiteurs croiseront des portraits de la Reine Mère entourés de fleurs et de bougies. Le décès de la «Mère de la Nation» marque un tournant pour la monarchie. Mais le royaume reste ouvert: les touristes sont toujours les bienvenus. Alors, avant de partir, voici ce qu’il faut savoir.

1 Les vêtements

Les Thaïlandais porteront majoritairement du noir pendant un an, mais rien n’impose aux voyageurs d’en faire autant. Il est simplement conseillé d’opter pour des couleurs discrète durant les 90 premiers jours, en particulier dans les temples ou les lieux officiels, rappelle Euronews. Le blanc, symbole de deuil, est également approprié.

Pour témoigner de leur respect, les visiteurs peuvent épingler un petit ruban noir, vendu un peu partout. Et une règle demeure: rester couvert et convenable. Se promener torse nu en ville ou dans les cafés reste mal vu.

2 Les activités touristiques

Avant de visiter un site, mieux vaut vérifier ses horaires. Le Grand Palais et le Wat Phra Kaeo, par exemple, resteront fermés jusqu’au 8 novembre pour les cérémonies royales. D’autres sites pourraient temporairement fermer à mesure que se prépareront les funérailles prévues l’an prochain.

3 Les festivals et événements

La plupart des festivals et concerts auront bien lieu, mais parfois dans une version plus discrète. Les feux d’artifice, défilés et animations bruyantes pourraient être réduits, notamment à Bangkok. Les organisateurs pourraient également instaurer des moments silencieux de recueil

La célèbre fête des lumières, Loy Krathong, prévue le 5 novembre, est maintenue, mais certaines festivités seront revues. A Chiang Mai, où la célébration prend le nom de Yi Peng, des milliers de lanternes s’élèveront toujours dans le ciel, un spectacle à ne pas manquer, malgré quelques adaptations.

4 La vie nocturne et l'attitude

Bars, restaurants et vente d’alcool ne sont pas restreints, mais les excès de bruit sont à éviter, surtout hors des zones festives. Devant les monuments commémoratifs ou les portraits de la Reine Mère, les autorités invitent à baisser la voix et à marquer un bref moment de recueillement. Globalement, l'ambiance sera plus calme autour des temples et des sites culturels, mais le tourisme ne s'arrêtera pas.