La police a arrêté lundi l'ex-député thaïlandais Chalong Riewrand. Ce dernier est soupçonné d'avoir blessé un responsable local et son chauffeur en leur tirant dessus.

Un ex-député thaïlandais arrêté après des tirs contre un responsable local et son chauffeur

Un ex-député thaïlandais arrêté après des tirs contre un responsable local et son chauffeur

AFP Agence France-Presse

Un ancien député thaïlandais, Chalong Riewrang, a reconnu lundi avoir tué par balles en raison d'un différend financier un responsable de la province de Nonthaburi, déjà théâtre vendredi d'une fusillade mortelle dans un lycée.

Depuis le commissariat où il a été conduit après son arrestation, près de Bangkok, Chalong, qui a également tiré sur le chauffeur de la victime, a affirmé devant des journalistes avoir agi en situation de légitime défense.

«Je sais qu'il (le responsable local) a de l'argent», a raconté l'ancien député. «Je le suis jusqu'à sa voiture et frappe à la vitre en disant que je veux parler». «Il dit qu'il ne parlera pas, alors je sors mon arme. Je ne vise pas pour tirer, mais son chauffeur sort une arme et la pointe sur moi, alors je fais feu», a-t-il ajouté.

Le responsable provincial, Thongchai Yenprasert, est mort en début d'après-midi après avoir perdu beaucoup de sang, a fait savoir le directeur d'un hôpital, précisant que le chauffeur, touché à un bras, était lui hors de danger.

Selon un responsable de la police locale, Wattana Yeechin, la victime, un ancien policier, a reçu deux balles dans le cou et une autre dans une joue. Une arme à feu a été retrouvée dans la voiture, mais elle n'a pas été utilisée, a-t-il indiqué, alors que des images de vidéosurveillance de la scène montrent uniquement Chalong tirant à bout portant.

«C'était une affaire privée», a déclaré Wattana Yeechin, évoquant une dette de plusieurs millions de bahts (plusieurs dizaines de milliers d'euros).

Chalong a été par le passé membre du parti conservateur de l'actuel Premier ministre Anutin Charnvirakul.

Taux élevé de possession d'armes à feu

Cet incident intervient quelques jours après une fusillade dans un établissement scolaire de la même province, qui a relancé le débat sur le contrôle des armes à feu en Thaïlande.

Un adolescent de 14 ans a tué vendredi ses grands-parents avec le pistolet de son grand-père, avant de tuer six autres personnes dans son lycée et de retourner l'arme contre lui.

La Thaïlande affiche l'un des taux de possession d'armes à feu les plus élevés de la région, avec environ 10 millions d'armes en circulation, soit une pour sept habitants.

Les autorités ont une nouvelle fois promis de renforcer la législation sur les armes à feu après la tuerie de vendredi, alors que de précédents engagements en ce sens n'ont pas été suivis d'effets.