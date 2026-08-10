DE
FR

Soupçonné d'en être l'auteur
Un ex-député thaïlandais arrêté après des tirs contre un responsable local et son chauffeur

La police a arrêté lundi l'ex-député thaïlandais Chalong Riewrand. Ce dernier est soupçonné d'avoir blessé un responsable local et son chauffeur en leur tirant dessus.
Publié: 10.08.2026 à 10:22 heures
|
Dernière mise à jour: 10.08.2026 à 12:07 heures
L'ex-député a été arrêté dans la province de Nonthaburi, théâtre vendredi d'une fusillade mortelle dans un lycée. (Archives)
Photo: keystone-sda.ch
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Un ancien député thaïlandais, Chalong Riewrang, a reconnu lundi avoir tué par balles en raison d'un différend financier un responsable de la province de Nonthaburi, déjà théâtre vendredi d'une fusillade mortelle dans un lycée.

Depuis le commissariat où il a été conduit après son arrestation, près de Bangkok, Chalong, qui a également tiré sur le chauffeur de la victime, a affirmé devant des journalistes avoir agi en situation de légitime défense.

«Je sais qu'il (le responsable local) a de l'argent», a raconté l'ancien député. «Je le suis jusqu'à sa voiture et frappe à la vitre en disant que je veux parler». «Il dit qu'il ne parlera pas, alors je sors mon arme. Je ne vise pas pour tirer, mais son chauffeur sort une arme et la pointe sur moi, alors je fais feu», a-t-il ajouté.

Le responsable provincial, Thongchai Yenprasert, est mort en début d'après-midi après avoir perdu beaucoup de sang, a fait savoir le directeur d'un hôpital, précisant que le chauffeur, touché à un bras, était lui hors de danger. 

Selon un responsable de la police locale, Wattana Yeechin, la victime, un ancien policier, a reçu deux balles dans le cou et une autre dans une joue. Une arme à feu a été retrouvée dans la voiture, mais elle n'a pas été utilisée, a-t-il indiqué, alors que des images de vidéosurveillance de la scène montrent uniquement Chalong tirant à bout portant.

A lire aussi
Le propriétaire du bar visé pour négligence
Incendie mortel à Bangkok
Le propriétaire du bar visé pour négligence
Un ado tue ses grands-parents et six camarades en Thaïlande
Fusillade à Bangkok
Un ado tue ses grands-parents et six camarades en Thaïlande

«C'était une affaire privée», a déclaré Wattana Yeechin, évoquant une dette de plusieurs millions de bahts (plusieurs dizaines de milliers d'euros).

Chalong a été par le passé membre du parti conservateur de l'actuel Premier ministre Anutin Charnvirakul.

Taux élevé de possession d'armes à feu

Cet incident intervient quelques jours après une fusillade dans un établissement scolaire de la même province, qui a relancé le débat sur le contrôle des armes à feu en Thaïlande.

Un adolescent de 14 ans a tué vendredi ses grands-parents avec le pistolet de son grand-père, avant de tuer six autres personnes dans son lycée et de retourner l'arme contre lui.

La Thaïlande affiche l'un des taux de possession d'armes à feu les plus élevés de la région, avec environ 10 millions d'armes en circulation, soit une pour sept habitants.

Les autorités ont une nouvelle fois promis de renforcer la législation sur les armes à feu après la tuerie de vendredi, alors que de précédents engagements en ce sens n'ont pas été suivis d'effets.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Bons plans pour votre prochaine excursion journalière.
Présenté par
Bons plans pour votre prochaine excursion journalière.
Les plus belles excursions estivales en transports publics
Bons plans pour votre prochaine excursion journalière.
Stériliser son chat permet d’éviter bien des souffrances
Présenté par
Stériliser son chat permet d’éviter bien des souffrances
Le triste sort des chats errants en Suisse
Stériliser son chat permet d’éviter bien des souffrances
Ces aventures en plein air vont sauver vos vacances d'été
Présenté par
Ces aventures en plein air vont sauver vos vacances d'été
L'été, c'est ennuyeux?
Ces aventures en plein air vont sauver vos vacances d'été
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
Présenté par
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
L'excellence ne passe pas que par la voie académique
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Présenté par
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Trinquons à la Suisse!
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Présenté par
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Votre escapade en montagne à portée de train
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Présenté par
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Un verre de fraîcheur
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Comment les entreprises forment les champions de demain
Présenté par
Comment les entreprises forment les champions de demain
Les recettes gagnantes
Comment les entreprises forment les champions de demain
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Articles les plus lus
    Articles les plus lus