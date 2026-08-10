Le 12 juillet, un incendie dans un bar de Bangkok a tué 37 personnes. Le propriétaire, Suvicha Salaibatr, est visé pour négligence et risque jusqu’à dix ans de prison.

Le propriétaire du bar visé pour négligence

Le propriétaire du bar visé pour négligence

AFP Agence France-Presse

La police thaïlandaise prévoit d'inculper pour négligence le propriétaire d'un bar de Bangkok où 37 personnes sont mortes le mois dernier dans un incendie, a indiqué lundi le responsable de l'enquête.

«Nous avons émis la semaine dernière un mandat d'arrêt à son encontre pour six chefs d'accusation», dont négligence ayant entraîné la mort et exploitation sans licence d'un établissement de divertissement, a dit à l'AFP Isara Na Phatthalung. «Il a quitté les soins intensifs, mais le médecin n'a pas encore autorisé la police à lui notifier les charges», a-t-il ajouté, précisant que les enquêteurs comptaient l'inculper dans les prochains jours comme unique suspect.

Il risque jusqu'à 10 ans de prison

Suvicha Salaibatr, propriétaire du bar-restaurant Rong Beer Na Lat Phrao, figure parmi les dizaines de personnes hospitalisées après que les flammes ont ravagé le 12 juillet cet établissement populaire du nord de la capitale thaïlandaise. S'il est reconnu coupable, il risque jusqu'à dix ans de prison pour le seul chef d'accusation de négligence. La majorité des victimes sont mortes par inhalation de fumée lors de l'incendie, provoqué selon la police par un court-circuit dans le faux-plafond.

Les normes de sécurité sont souvent appliquées avec laxisme dans les établissements nocturnes en Thaïlande, où un incendie avait fait 67 morts et plus de 200 blessés en 2009 dans une boîte de nuit de Bangkok.