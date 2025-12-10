DE
«Je pense qu'ils s'en sortiront»
Trump va passer un coup de fil pour «arrêter» le conflit entre la Thaïlande et le Cambodge

Donald Trump a annoncé qu'il prévoyait de passer un appel ce mercredi pour apaiser le conflit frontalier entre le Cambodge et la Thaïlande, qui a déjà fait 11 morts et entraîné l'évacuation de centaines de milliers de civils.
Publié: il y a 12 minutes
Donald Trump a annoncé qu'il comptait téléphoner pour tenter d'apaiser la reprise des combats entre le Cambodge et la Thaïlande.
Photo: AP
AFP Agence France-Presse

Le président américain Donald Trump a indiqué qu'il prévoyait «de passer un appel» mercredi après la reprise de combats meurtriers entre le Cambodge et la Thaïlande à leur frontière qui a entraîné un demi-million d'évacuations. Lors d'un discours mardi pendant d'un rassemblement avec ses partisans en Pennsylvanie (nord-est), le président américain a cité plusieurs conflits dans lesquels il s'est impliqué.

«Demain, je vais passer un coup de fil et arrêter une guerre entre deux pays très puissants. Je pense qu'ils s'en sortiront», a déclaré le président américain. Donald Trump a en outre encouragé et assisté à la signature d'un accord de paix entre le Cambodge et la Thaïlande en octobre lors d'un déplacement en Asie.

L'accord visait à mettre un terme aux hostilités entre les deux pays, qui se sont affrontés à leur frontière durant cinq jours en juillet lors de combats menés par leurs troupes au sol, leur artillerie et leur aviation. Ces heurts ont fait au moins 43 morts et provoqué l'évacuation de plus de 300'000 civils.

La Thaïlande et le Cambodge s'opposent sur un tracé frontalier datant la période coloniale française dans la région, les deux parties revendiquant plusieurs temples. Mais les combats ont repris dimanche soir, les deux pays s'accusant mutuellement d'avoir provoqué cette nouvelle flambée qui a fait au moins 11 morts: sept civils cambodgiens et quatre soldats thaïlandais, selon les derniers bilans des autorités

