Le Texas a signé un accord de 41,5 millions de dollars avec Pfizer et Tris Pharma, pourtant accusés d’avoir commercialisé un traitement contre le TDAH de qualité falsifiée.

Pfizer, comme Tris Pharma, est accusé d'avoir vendu un médicament altéré contre les troubles de l'attention. Photo: Shutterstock

AFP Agence France-Presse

Le Texas a conclu un accord de 41,5 millions de dollars avec les groupes pharmaceutiques américains Pfizer et Tris Pharma, accusés d'avoir vendu un médicament frelaté contre les troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH), ont annoncé mercredi les autorités locales.

Le procureur du Texas, dans le sud des Etats-Unis, avait lancé un procès en 2023 contre les deux entreprises en leur reprochant d'avoir manipulé les tests de contrôle qualité pour le Quillivant XR. Un règlement à l'amiable de 41,5 millions de dollars a été conclu avec Pfizer et Tris Pharma «accusés d'avoir fourni des médicaments frelatés à des enfants texans, en violation de la loi texane», a fait savoir dans un communiqué le bureau du procureur général Ken Paxton.

«Pfizer et Tris Pharma ont fourni pendant des années des médicaments frelatés à des enfants et ont falsifié les résultats des tests afin de bénéficier des remboursements de Medicaid», a déclaré Ken Paxton, cité dans le communiqué, faisant référence au programme d'assurance-maladie des foyers les plus modestes.

«Avec moi, les grandes entreprises pharmaceutiques ne pourront pas échapper à la justice lorsqu'elles mentent sur l'efficacité de leurs médicaments», a lancé le procureur du Texas, Etat gouverné par le camp républicain du président Donald Trump.

Pfizer continue de nier

Cet accord n'empêche pas Pfizer de nier «toute responsabilité et tout acte répréhensible», a insisté la société dans un communiqué, assurant n'avoir constaté «aucun impact sur la sécurité du produit pour les patients». «Pfizer est profondément attachée à la sécurité et au bien-être des patients et prend très au sérieux toute allégation concernant la qualité de ses produits», a-t-elle ajouté.

Le Quillivant XR a été développé par NextWave Pharmaceuticals, société rachetée par Pfizer en 2012. Tris Pharma a fabriqué ce médicament pour Pfizer jusqu'en 2018. Pfizer a assuré avoir cessé la commercialisation du médicament en 2018.

Tris Pharma a confirmé l'accord en rejetant elle aussi «toute responsabilité et tout acte répréhensible». L'entreprise a également dit dans un communiqué n'avoir constaté «aucun impact» néfaste du médicament et même insisté sur ses «effets bénéfiques pour les patients».

L'annonce du Texas survient dans un contexte où le secteur pharmaceutique est sous pression de Donald Trump qui veut les pousser à rapatrier leur production sur le sol américain et à baisser volontairement leurs prix. Pfizer fait partie des groupes s'étant engagés à prendre une série de mesures en ce sens.