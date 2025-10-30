DE
FR

Tests d'armement
Le Kremlin assure ne pas avoir procédé à des «essais nucléaires»

Moscou réagit à l'annonce de Trump sur la reprise des essais nucléaires américains. Le Kremlin précise que ses récents tests du Poséidon et du Bourevestnik ne sont pas des essais nucléaires, appelant à une information correcte du président américain.
Publié: 12:35 heures
Partager
Écouter
Vladimir Poutine avait annoncé mercredi l'essai réussi d'un drone sous-marin russe à capacité nucléaire, le Poséidon.
Photo: keystone-sda.ch
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Le Kremlin a tempéré jeudi ses récentes annonces sur les essais d'un drone sous-marin et d'un missile russes à capacité nucléaire, en soulignant qu'il ne s'agissait pas «d'essais nucléaires» à proprement parler, après la décision du président américain, Donald Trump, de relancer des tests d'armes nucléaires. Donald Trump a ordonné jeudi le test d'«armes nucléaires» américaines, mais il n'a pas précisé s'il s'agissait d'essais d'armements pouvant transporter des ogives nucléaires, ou directement d'essais d'ogives nucléaires, ce que les Etats-Unis n'ont pas fait depuis 1992.

Trump a justifié cette annonce par «des programmes d'essais menés par d'autres pays», sans nommer explicitement la Russie, et a affirmé que Washington testerait ses armes «sur un pied d'égalité». Les déclarations de Donald Trump ont suivi celles de Vladimir Poutine qui avait annoncé mercredi l'essai réussi d'un drone sous-marin russe à capacité nucléaire, le Poséidon, après s'être félicité dimanche de l'essai final réussi d'un missile de croisière russe à propulsion nucléaire, le Bourevestnik.

Trump hausse le ton avec des tests nucléaire annoncés

«En ce qui concerne les essais du Poséidon et du Bourevestnik, nous espérons que le président Trump en a été informé correctement. Cela ne peut pas être considéré comme un essai nucléaire», a réagi jeudi le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov. «Tous les pays s'occupent du développement de leur défense», mais ces derniers essais russes «ne constituent pas un essai nucléaire», a insisté Peskov. «Le président Trump a mentionné des essais nucléaires présumés d'autres pays. Jusqu'ici, nous n'avons eu aucune information sur de tels essais», a-t-il ajouté.

A lire aussi
Après 30 ans, Trump ordonne la reprise «immédiate» des essais nucléaires
Poutine dans le viseur
Après 30 ans, Trump ordonne la reprise «immédiate» des essais nucléaires
Trump se paie de nouveaux joujoux explosifs pour 80 milliards
Réacteurs nucléaires neufs
Trump se paie de nouveaux joujoux explosifs pour 80 milliards

Ces dernières semaines, le dirigeant américain a haussé le ton contre le Kremlin alors que ses efforts pour mettre fin au conflit ukrainien, en cours depuis plus de trois ans et demi, n'ont donné aucun résultat concret. Washington et Moscou restent liés par le traité de désarmement New Start, qui limite chaque partie à 1550 ogives stratégiques offensives déployées et prévoit un mécanisme de vérifications, interrompues depuis deux ans. Alors que le traité doit expirer en février prochain, Vladimir Poutine a proposé début octobre de le prolonger d'un an mais n'a pas mentionné une possible reprise des inspections des arsenaux.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Présenté par
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Comment le changement climatique modifie le style des vins
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Présenté par
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
L’installatrice-électricienne a remporté la médaille d’argent grâce à la formation XL, à son coach mental et au soutien de son chef
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Avec vidéo
Présenté par
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Les meilleurs crus pour l’automne
Présenté par
Les meilleurs crus pour l’automne
Ces vins se marient bien avec le gibier
Les meilleurs crus pour l’automne
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus