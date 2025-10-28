Le gouvernement américain s'engage à investir 80 milliards de dollars dans la construction de nouveaux réacteurs nucléaires avec Westinghouse. Cette initiative marque un tournant majeur pour l'industrie nucléaire aux Etats-Unis.

Donald Trump danse devant le personnel de la marine américaine à la base navale américaine de Yokosuka le 28 octobre 2025 Photo: AFP

Le gouvernement américain va investir au moins 80 milliards de dollars dans la construction de nouveaux réacteurs nucléaires conventionnels en vertu d'un partenariat annoncé mardi avec le groupe américain Westinghouse Electric Company.

C'est une nouvelle étape majeure du rebond du nucléaire aux Etats-Unis, en partie initié par les géants du secteur technologique aux besoins croissants en électricité pour alimenter leurs centres de données (data centers), notamment pour l'intelligence artificielle (IA). L'accord constitue le prolongement d'un décret pris fin mai par Donald Trump et intitulé «redynamiser le parc nucléaire industriel», dans lequel le président américain fixait l'objectif de dix réacteurs conventionnels en chantier d'ici 2030.

Les Etats-Unis n'ont plus mis en chantier de nouvelle centrale nucléaire depuis 2009 et avaient, durant plus d'une décennie, délaissé cette source d'énergie, du fait notamment de son image dégradée auprès du grand public et du dérapage financier de plusieurs projets. Mais l'invasion de l'Ukraine par la Russie a entraîné un bouleversement des équilibres du marché de l'énergie, qui a incité les Etats à diversifier leurs approvisionnements.

La consommation en hausse

A cela s'est ajoutée l'accélération de la consommation d'électricité aux Etats-Unis sous l'effet de la montée en puissance des centres de données avec la révolution de l'informatique à distance (cloud) et de l'IA. Fin juin, la gouverneure de l'Etat de New York, Kathy Hochul, a annoncé avoir initié le projet d'une nouvelle centrale, quatre ans seulement après la fermeture du site d'Indian Point, jugée trop proche de New York.

Depuis le grave incident du site de Three Mile Island (Pennsylvanie), qui a failli provoquer, en mars 1979, la rupture de la cuve d'un réacteur et la contamination radioactive de toute une région, un seul permis a été délivré aux Etats-Unis. Il concernait les unités 3 et 4 du site Vogtle, situé près de Waynesboro (Géorgie). L'unité 3 a été mise en service en juillet 2023 et l'unité 4 en avril 2024.

Westinghouse Electric Company est une émanation de l'énergéticien historique Westinghouse Electric Corporation, fondée en 1886 à Pittsburgh (nord-est). Elle a déposé le bilan en 2017 avant d'être rachetée en 2018 par la société d'investissement Brookfield Corporation, qui en est l'actionnaire majoritaire tandis que le géant canadien de l'uranium Cameco possède une participation minoritaire.