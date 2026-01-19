Privé de Nobel, Trump ne pensera plus «uniquement à la paix»

Donald Trump a déclaré ne plus se soucier de la paix. Il reproche à la Norvège de ne pas lui avoir attribué de Nobel, lequel n'est pourtant pas décerné par Oslo.

ATS Agence télégraphique suisse

Donald Trump dit qu'il ne se sent plus tenu de penser «uniquement à la paix» faute d'avoir obtenu le prix Nobel, dans un message publié lundi. Il juge que le monde ne sera pas sûr tant que le Groenland ne sera pas aux mains des Etats-Unis.

Les tensions entre Européens et Américains faisaient chuter les principales Bourses européennes, après la menace proférée par le président américain d'imposer à huit pays européens de nouvelles surtaxes douanières en raison de leur opposition sur le Groenland. L'Union européenne a promis une riposte.

«Etant donné que votre pays a décidé de ne pas m'attribuer le prix Nobel de la paix pour avoir mis fin à 'PLUS' de 8 guerres, je ne me sens plus obligé de penser uniquement à la paix», écrit Donald Trump dans un message adressé au Premier ministre norvégien Jonas Gahr Store rendu public lundi.

Un prix «indépendant»

Le cabinet de Jonas Store a confirmé l'authenticité de la lettre, dans un message à l'AFP. Cette lettre a été reçue en réponse à un message de la part de Jonas Store et du président finlandais Alexander Stubb, dans lequel ils ont dit leur «opposition à ces augmentations tarifaires annoncées à l'encontre de la Norvège, de la Finlande et de certains autres pays», explique le cabinet du Premier ministre norvégien.

Jonas Store a aussi rappelé que le prix Nobel de la paix n'était pas décerné par le gouvernement norvégien. «J'ai clairement expliqué, y compris au président Trump, ce qui est bien connu, à savoir que le prix est décerné par un comité Nobel indépendant et non par le gouvernement norvégien», a-t-il dit.

Dans son message au Premier ministre, Donald Trump réitère son souhait de voir les États-Unis prendre le contrôle du Groenland, un territoire autonome danois. «Le Danemark ne peut pas protéger ce territoire contre la Russie ou la Chine», écrit-il. «Le monde ne sera pas en sécurité tant que nous n'aurons pas le Contrôle Total et Absolu du Groenland», a-t-il répété.

«Le moment est venu d'agir»

Donald Trump a mené une campagne acharnée pour remporter le prix Nobel de la paix l'année dernière, pour ce qu'il qualifie d'efforts visant à mettre fin à huit guerres. Le prix a été décerné à l'opposante vénézuélienne Maria Corina Machado, qui s'est rendue à Oslo le mois dernier au lendemain de la remise du prix, après avoir fui le Venezuela en bateau.

Sur Truth Social, Trump affirme que l'OTAN dit au Danemark depuis 20 ans que le pays nordique doit «écarter la menace russe du Groenland». «Malheureusement, le Danemark n'a rien pu faire à ce sujet. Le moment est venu d'agir, et cela sera fait!!!», a-t-il déclaré.

Le ministre danois de la Défense, Troels Lund Poulsen, a souligné que des mesures avaient déjà été prises. «Les gouvernements danois et groenlandais, en collaboration avec plusieurs alliés de l'OTAN, ont décidé d'accroître leur présence militaire et leurs activités d'entraînement dans l'Arctique et l'Atlantique Nord», a ajouté le ministre dans un communiqué publié lundi.

Sommet extraordinaire

Troels Lund Poulsen et la ministre groenlandaise des Affaires étrangères, Vivian Motzfeldt, doivent rencontrer le secrétaire général de l'Otan, Mark Rutte, dans la journée. Par ailleurs, face à la menace douanière américaine, un sommet extraordinaire des dirigeants des 27 pays de l'UE va être organisé, probablement jeudi, et la Commission a été chargée d'examiner les différentes ripostes envisageables.

Emmanuel Macron compte ainsi demander l'activation de l'instrument anticoercition de l'UE, qui permet de limiter les importations provenant d'un pays ou son accès à certains marchés publics et de bloquer certains investissements. «Nous ne céderons pas au chantage. L'Europe donnera une réponse claire et unanime. Nous préparons actuellement des contre-mesures concertées», a déclaré le ministre allemand de l'Économie Lars Klingbeil.

Menace de droits de douane

Donald Trump menace d'ajouter 10% de droits de douane supplémentaires sur les importations de huit pays européens, dont le France, le Royaume-Uni et l'Allemagne. Dans ce contexte, les Bourse de Paris, Francfort et Milan reculaient de plus de 1% en milieu de matinée.

«Utiliser les droits de douane contre des alliés est une erreur totale», a réagi le Premier ministre britannique Keir Starmer. Au Groenland, la fédération groenlandaise de chiens de traîneau a annoncé que le nouvel envoyé spécial américain dans l'île arctique avait été désinvité à sa course annuelle.