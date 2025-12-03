Huit juges spécialisés en immigration à New York ont été limogés par le ministère de la Justice, accentuant les tensions avec l’administration Trump. Ils officiaient au 26 Federal Plaza, théâtre d’arrestations de migrants, symboles de la politique stricte de l'ICE.

ATS Agence télégraphique suisse

Huit juges chargés des questions d'immigration à New York ont été limogés lundi par le ministère de la Justice, a-t-on appris mardi auprès de l'association qui les représente, sur fond de tensions entre leur profession et l'administration Trump.

Selon l'Association nationale des juges chargés de l'immigration (NAIJ), qui confirme des informations de presse, les huit magistrats officient tous au 26 Federal Plaza, à Manhattan, qui abrite une cour chargée d'étudier les cas des migrants tentant de régulariser leur situation.

Depuis des mois, des policiers fédéraux aux visages masqués arpentent quotidiennement les couloirs de ce bâtiment et procèdent à des arrestations de migrants à la sortie des audiences, sous l'oeil de la presse, également présente chaque jour.

Plusieurs scènes d'empoignades par la police, de familles séparées, ont fait le tour du monde, faisant du 26 Federal Plaza un lieu emblématique du brutal tour de vis opéré par l'administration Trump à l'égard des migrants en situation irrégulière dans le pays.

Malgré la grogne populaire

On ignore ce qui a présidé au choix des huit juges limogés. Mais ils rejoignent les quelque 90, selon un calcul du «New York Times», congédiés durant l'année dans l'ensemble du pays (sur environ 600). Pour les associations de défense des migrants, ces départs visent à remplacer les juges sortants par des professionnels plus alignés avec la politique gouvernementale.

Cette annonce survient alors que durant le week-end, plusieurs dizaines de personnes se sont rassemblées à Manhattan pour empêcher une possible intervention de la police de l'immigration (ICE) contre des vendeurs de rue. La police de New York a procédé à plusieurs interpellations.

Fin octobre, une opération de même ordre de la police fédérale dans la très touristique Canal Street avait également provoqué des rassemblements de personnes tentant de s'y opposer. En tant que «ville sanctuaire» pour les migrants, la ville de New York limite volontairement la coopération entre ses autorités locales et les services fédéraux d'immigration. Mais elle n'empêche pas leurs opérations.