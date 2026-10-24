La tempête Austen a fait plusieurs blessés en Allemagne, où un échafaudage s’est effondré sur un marché d’automne. Les fortes rafales ont également perturbé le trafic ferroviaire et provoqué plusieurs dégâts matériels.

Un homme «dans un état critique» après la tempête Austen en Allemagne

Un homme «dans un état critique» après la tempête Austen en Allemagne

AFP

Deux personnes gravement blessées par l’effondrement d’un échafaudage sur un marché saisonnier dans le sud-ouest de l’Allemagne, vendredi lors du passage de la tempête Austen, se trouvaient dans un état stable samedi matin, a annoncé la police.

La structure métallique s’est écroulée vendredi après-midi, «probablement en raison d’une rafale de vent», lors d’un marché d’automne à Nastätten, a indiqué la police dans un communiqué. Un visiteur de 58 ans a été gravement blessé et un autre de 72 ans, grièvement blessé, a été transporté «dans un état critique» par hélicoptère vers un hôpital.

Leur état de santé «n’a pas évolué», a indiqué la même source dans un nouveau communiqué samedi matin. La commune a ouvert une cellule de crise pour les habitants et les témoins du drame.

Plusieurs maisons endommagées

Les fortes rafales de vent engendrées par la tempête Austen, baptisée Luise en Allemagne, ont aussi déraciné un arbre qui est tombé sur une ligne électrique, dont la chute a endommagé plusieurs maisons près de Coblence, dans le sud-ouest du pays.

En Rhénanie-du-Nord-Westphalie, dans l’ouest, de nombreuses lignes ferroviaires ont dû être temporairement fermées à la circulation en raison d’arbres tombés. A Mönchengladbach, un arbre est tombé sur une caténaire et a pris feu.

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Samedi, le trafic ferroviaire était encore perturbé localement dans l’ouest et le sud-ouest du pays. A Minden, plus au nord, un arbre est tombé sur une voiture dans laquelle se trouvaient à ce moment-là deux femmes de 18 et 17 ans, qui ont été légèrement blessées.

Austen, première tempête automnale de l’année, a balayé vendredi le nord-ouest de l’Europe, privant temporairement plusieurs centaines de milliers de foyers d’électricité, notamment en France.