DE
FR

Levée du contrôle judiciaire
Le fondateur de Telegram est de nouveau libre comme l'air

Pavel Durov, fondateur de Telegram, obtient la levée du contrôle judiciaire l'empêchant de voyager. Mis en examen pour des infractions liées à la criminalité organisée, il a respecté les conditions imposées depuis un an.
Publié: 14:33 heures
Partager
Écouter
Pavel Durov, fondateur de Telegram, obtient la levée du contrôle judiciaire l'empêchant de voyager
Photo: IMAGO/Bestimage
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Le fondateur de la messagerie Telegram Pavel Durov, mis en examen pour une série d'infractions relevant de la criminalité organisée, a obtenu la levée des mesures qui lui interdisaient de voyager à l'étranger et l'obligeaient à pointer au commissariat de Nice, a-t-on appris jeudi de source judiciaire.

A lire aussi
Telegram: Paris refuse à Pavel Durov un voyage à Oslo
Il est mis en examen
La justice française restreint les déplacements de Pavel Durov
Le fondateur de l’application Telegram affirme être le père de plus de 100 enfants
C'est plus qu'Elon Musk
Le créateur de Telegram affirme être le père de plus de 100 enfants

Pavel Durov avait obtenu un premier assouplissement de son contrôle judiciaire mi-juin, lui permettant de se rendre à Dubaï où il s'est établi après en avoir informé les juges d'instruction, mais devait encore revenir en France tous les 14 jours.

Depuis un an, Pavel Durov «a parfaitement respecté son contrôle judiciaire», a souligné la source judiciaire auprès de l'AFP, rappelant que l'entrepreneur de 41 ans avait déjà été interrogé à trois reprises. Sollicités, ses avocats Me David-Olivier Kaminski, Me Christophe Ingrain, Me Robin Binsard et Me Guillaume Martine n'ont pas souhaité réagir.

Il nie en bloc

Pavel Durov, né en Russie et naturalisé français en 2021, avait été arrêté à sa descente d'avion fin août 2024 à l'aéroport du Bourget. Il a été mis en examen pour une litanie d'infractions relevant de la criminalité organisée. La justice française lui reproche de ne pas agir contre la diffusion de contenus criminels sur sa messagerie.

Lors de son interrogatoire en décembre 2024, il avait reconnu avoir «pris connaissance en garde à vue de la gravité des faits» reprochés à sa plateforme. Il avait assuré ne pas avoir créé Telegram en 2013 avec son frère «pour les criminels» mais leur présence, «une fraction minime», «a aussi augmenté», avait-il admis. Et promis d'«améliorer» les processus de modération.

«Telegram a toujours respecté les lois de l'Union européenne, y compris le Digital Services Act, et a systématiquement répondu à toutes les demandes judiciaires contraignantes depuis des années», avait souligné de son côté la plateforme. Les avocats de Pavel Durov ont par ailleurs déposé une requête en nullité, ainsi qu'une demande de placement sous le statut de témoin assisté, plus favorable que celui de mis en examen, et un recours préjudiciel a été introduit devant la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE).

Découvrez nos contenus sponsorisés
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Présenté par
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Prévoyance: comment s’y retrouver?
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Présenté par
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Offres d'abos du Black Friday
Comment s'y retrouver face à cette jungle de rabais
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Présenté par
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Comment le changement climatique modifie le style des vins
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Présenté par
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
L’installatrice-électricienne a remporté la médaille d’argent grâce à la formation XL, à son coach mental et au soutien de son chef
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Avec vidéo
Présenté par
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Les meilleurs crus pour l’automne
Présenté par
Les meilleurs crus pour l’automne
Ces vins se marient bien avec le gibier
Les meilleurs crus pour l’automne
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus